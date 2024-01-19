Британия впервые успешно испытала лазерное оружие DragonFire
Категория
Технологии
Дата публикации

Британия впервые успешно испытала лазерное оружие DragonFire

Правительство Великобритании
лазерное оружие DragonFire
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Британское правительство официально подтвердило первое успешное испытание лазерной технологии против воздушных целей под названием DragonFire. Официальный Лондон уже объяснил, в чем заключается ее уникальность.

Испытание лазерного оружия DragonFire. Британия раскрыла детали

Система DragonFire продемонстрировала свои возможности для уничтожения воздушных целей на полигоне в Шотландии.

По словам представителей британского правительства, дальность действия их лазерного оружия пока раскрывать не будут, однако официальный Лондон не скрывает, что оно способно поражать любую видимую цель".

DragonFire
Фото: DefenceHQ

Самым интересным фактом о DragonFire является то, что она может попасть в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.

Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель.

Кроме того, сообщается, что выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа.

А это значит, что именно у DragonFire есть все шансы стать долгосрочной дешевой альтернативой некоторым другим видам оружия.

Что важно знать о проекте DragonFire

Официальный Лондон обращает внимание, что проект DragonFire возглавляет Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) от имени Министерства обороны Великобритании, которая сотрудничает со своими промышленными партнерами – компаниями MBDA, Leonardo и QinetiQ.

По словам министра обороны Гранта Шаппса, это лазерное оружие обладает потенциалом революционизировать поле боя, уменьшая зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снижая риск сопутствующих потерь.

С комментарием по этому поводу также выступил исполнительный директор DSTL Пол Холлинсхед.

Эти испытания позволили нам сделать огромный шаг вперед в реализации потенциальных возможностей и понимании угроз, которые несет оружие с направленной энергией.

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