Британия впервые успешно испытала лазерное оружие DragonFire

Британское правительство официально подтвердило первое успешное испытание лазерной технологии против воздушных целей под названием DragonFire. Официальный Лондон уже объяснил, в чем заключается ее уникальность.
Испытание лазерного оружия DragonFire. Британия раскрыла детали
Система DragonFire продемонстрировала свои возможности для уничтожения воздушных целей на полигоне в Шотландии.
По словам представителей британского правительства, дальность действия их лазерного оружия пока раскрывать не будут, однако официальный Лондон не скрывает, что оно способно поражать любую видимую цель".
Самым интересным фактом о DragonFire является то, что она может попасть в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.
Кроме того, сообщается, что выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа.
А это значит, что именно у DragonFire есть все шансы стать долгосрочной дешевой альтернативой некоторым другим видам оружия.
Что важно знать о проекте DragonFire
Официальный Лондон обращает внимание, что проект DragonFire возглавляет Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) от имени Министерства обороны Великобритании, которая сотрудничает со своими промышленными партнерами – компаниями MBDA, Leonardo и QinetiQ.
По словам министра обороны Гранта Шаппса, это лазерное оружие обладает потенциалом революционизировать поле боя, уменьшая зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снижая риск сопутствующих потерь.
С комментарием по этому поводу также выступил исполнительный директор DSTL Пол Холлинсхед.
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