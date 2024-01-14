США, Япония и Британия поздравили нового президента Тайваня. В Китае разозлились

Мировые лидеры поздравили Лай Чин-то с победой на президентских выборах в Тайване. Это вызвало гнев со стороны Пекина, надеявшегося на проигрыш прозападной партии на острове.

Мир реагирует на победу прозападного президента на Тайване

Новый лидер Демократической прогрессивной партии (DPP) набрал более 40% голосов избирателей. Лай сменит в должности Цай Ин Вэнь из DPP, которая была президентом с 2016 года.

Лай пообещал продолжать внешнеполитические усилия, направленные на сопротивление планам Китая аннексировать Тайвань.

Представитель Государственного департамента США поздравил тайваньский народ «за то, что он снова продемонстрировал силу своей надежной демократической системы и избирательного процесса».

В то же время, президент США Джо Байден повторил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

Великобритания, Европейский Союз и Канада также приветствовали DPP. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что результат является «свидетельством яркой демократии Тайваня».

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в своем заявлении описала Тайвань как «чрезвычайно важного партнера и важного друга».

Реакция Китая на поздравления Лая от западных стран

Министерство иностранных дел Китая заявило, что заявление Госдепартамента США «серьезно нарушает обещания США поддерживать только культурные, экономические и другие неофициальные связи с Тайванем».

Посольство Китая в Великобритании заявило, что «решительно выступает против неправильных действий британской стороны» и призвало правительство Британии «прекратить любые слова или поступки, вмешивающиеся во внутренние дела Китая».

Посольство Пекина в Токио назвало слова Камикавы "серьезным вмешательством во внутренние дела Китая".