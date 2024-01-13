США не поддерживают независимость Тайваня — Байден

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, после того как тайваньские избиратели дали отпор Китаю и предоставили правящей партии третий президентский срок.

США не поддерживают независимость Тайваня

Мы не поддерживаем независимость..., — сказал Байден, когда его спросили о реакции на субботние выборы в Тайване. Поделиться

За несколько часов до открытия избирательных участков Вашингтон предупредил, что вмешательство "любой" страны в выборы "было бы неприемлемым".

Тайвань, соседний остров, на который Китай претендует на свой собственный, стал примером демократического успеха после проведения первых прямых президентских выборов 1996 года, что стало кульминацией десятилетий борьбы с авторитарным правлением и военным положением.

Соединенные Штаты являются важнейшим международным поклонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей с островом.

Выборы на Тайване

По мнению многих экспертов, выборы на Тайване имеют серьезное геополитическое значение. Местные власти не скрывают обеспокоенность в связи с тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления. В частности, Китай в преддверии голосования начал запускать воздушные шары над островом.

11 января США дали четкий сигнал Китаю, выступающим против любого внешнего вмешательства или влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.