США не підтримують незалежність Тайваню — Байден

Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню, після того як тайванські виборці дали відсіч Китаю і надали правлячій партії третій президентський термін.
США не підтримують незалежність Тайваню
За кілька годин до відкриття виборчих дільниць Вашингтон попередив, що втручання "будь-якої" країни у вибори "було б неприйнятним".
Тайвань, сусідній острів, на який Китай претендує як на свій власний, став прикладом демократичного успіху після проведення перших прямих президентських виборів 1996 року, що стало кульмінацією десятиліть боротьби з авторитарним правлінням і воєнним станом.
Сполучені Штати є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків з островом.
Вибори на Тайвані
На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння у зв'язку з тим, що Китай може втрутитися в проведення волевиявлення. Зокрема, Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.
11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на майбутні президентські та парламентські вибори на Тайвані.
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