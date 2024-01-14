США, Японія і Британія привітали нового президента Тайваню. У Китаї розлютилися

Світові лідери привітали Лай Чін-те з перемогою на президентських виборах у Тайвані. Це викликало гнів з боку Пекіна, який сподівався на програш прозахідної партії на острові.

Світ реагує на перемогу прозахідного президента на Тайвані

Новий лідер Демократичної прогресивної партії (DPP) набрав понад 40% голосів виборців. Лай змінить на посаді Цай Ін Вень з DPP, яка була президенткою з 2016 року.

Лай пообіцяв продовжувати зовнішньополітичні зусилля, спрямовані на опір планам Китаю анексувати Тайвань.

Речник Державного департаменту США привітав тайванський народ «за те, що він знову продемонстрував силу своєї надійної демократичної системи та виборчого процесу».

Водночас президент США Джо Байден повторив, що США не підтримують незалежність Тайваню.

Велика Британія, Європейський Союз і Канада також привітали DPP. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що результат є «свідченням яскравої демократії Тайваню».

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава у своїй заяві описала Тайвань як «надзвичайно важливого партнера та важливого друга».

Реакція Китаю на привітання Лая від західних країн

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що заява Держдепартаменту США «серйозно порушує обіцянки США підтримувати лише культурні, економічні та інші неофіційні зв’язки з Тайванем».

Посольство Китаю у Великій Британії заявило, що «рішуче виступає проти неправильних дій британської сторони» і закликало уряд Британії «припинити будь-які слова чи вчинки, які втручаються у внутрішні справи Китаю».

Посольство Пекіна в Токіо назвало слова Камікави «серйозним втручанням у внутрішні справи Китаю».