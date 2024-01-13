У Тайвані на президентських виборах лідирує прозахідний кандидат

Відповідно до пепередніх результатів підрахунків голосів президентських виборів на Тайвані, лідує у виборчих перегонах представник правлячої Демократичної прогресивної партії Лай Цінде.

Що відомо про президентські вибори на Тайвані

У президентських виборах на Тайвані взяли участь діючий віцепрезидент Лай Цінде, з правлячої Демократичної прогресивної партії.

Мер міста Нью-Тайбей Хоу Юї з партії Гоміньдан, а також лідер нещодавно створеної Тайванської народної партії Ке Веньчже.

На додаток до вибору нового президента, виборці визначатимуть новий склад законодавчого органу, обираючи своїх місцевих депутатів, а також законодавців загалом. ДПП утримує більшість в однопалатному законодавчому органі відтоді, як Цай Інвень вперше здобула перемогу на президентських виборах у 2016 році, - зазначають журналісти видання. Поширити

За результатами підрахунку 99% виборчих голосів із 40,1% підтримкою лідує Лай Цінде.

В його опонента Хоу Юї 33,4% голосів.

Третє місце посідає Ке Веньчже із 26,4% голосів.

🗺️🇹🇼🗳️ It’s just after 7:30 p.m. in Taipei (with a little over 80% polling stations counted) https://t.co/fFzGb2TWj5 https://t.co/q8yB5vGzJi pic.twitter.com/RYV6yj876x — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) January 13, 2024

Що відомо про вплив виборів на Тайвані на ситуацію із безпекою в регіоні

Велика кількість західних експертів вважає президентські вибори на Тайвані дуже серйозними з точки зору геополітичного значення.

Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення.

Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.