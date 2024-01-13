У Тайвані на президентських виборах лідирує прозахідний кандидат

Відповідно до пепередніх результатів підрахунків голосів президентських виборів на Тайвані, лідує у виборчих перегонах представник правлячої Демократичної прогресивної партії Лай Цінде.
Що відомо про президентські вибори на Тайвані
У президентських виборах на Тайвані взяли участь діючий віцепрезидент Лай Цінде, з правлячої Демократичної прогресивної партії.
Мер міста Нью-Тайбей Хоу Юї з партії Гоміньдан, а також лідер нещодавно створеної Тайванської народної партії Ке Веньчже.
За результатами підрахунку 99% виборчих голосів із 40,1% підтримкою лідує Лай Цінде.
В його опонента Хоу Юї 33,4% голосів.
Третє місце посідає Ке Веньчже із 26,4% голосів.
Що відомо про вплив виборів на Тайвані на ситуацію із безпекою в регіоні
Велика кількість західних експертів вважає президентські вибори на Тайвані дуже серйозними з точки зору геополітичного значення.
Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення.
Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.
11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.
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