На Тайване на президентских выборах лидирует прозападный кандидат
Категория
Мир
Дата публикации

На Тайване на президентских выборах лидирует прозападный кандидат

Лай Цинде
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Источник:  Bloomberg

Согласно предварительным результатам подсчетов голосов президентских выборов на Тайване, лидирует в избирательной гонке представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде.

Что известно о президентских выборах на Тайване

В президентских выборах на Тайване приняли участие действующий вице-президент Лай Циндэ, из правящей Демократической прогрессивной партии.

Мэр города Нью-Тайбэй Хоу Юи из партии Гоминьдан, а также лидер недавно созданной Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

В дополнение к выбору нового президента избиратели будут определять новый состав законодательного органа, выбирая своих местных депутатов, а также законодателей в целом. ГЧП удерживает большинство в однопалатном законодательном органе с тех пор, как Цай Инвэнь впервые одержала победу на президентских выборах в 2016 году, - отмечают журналисты издания.

По результатам подсчета 99% избирательных голосов с 40,1% поддержкой лидирует Лай Циндэ.

У его оппонента Хоу Юи 33,4% голосов.

Третье место занимает Ке Вэньчже с 26,4% голосов.

Что известно о влиянии выборов на Тайване на ситуацию с безопасностью в регионе

Большое количество западных экспертов считает президентские выборы на Тайване очень серьезными с точки зрения геополитического значения.

Местные власти не скрывают обеспокоенность тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления.

В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.

11 января США дали четкий сигнал Китаю, выступающим против любого внешнего вмешательства или влияния на будущие президентские и парламентские выборы на Тайване.

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