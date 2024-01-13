Согласно предварительным результатам подсчетов голосов президентских выборов на Тайване, лидирует в избирательной гонке представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде.
Что известно о президентских выборах на Тайване
В президентских выборах на Тайване приняли участие действующий вице-президент Лай Циндэ, из правящей Демократической прогрессивной партии.
Мэр города Нью-Тайбэй Хоу Юи из партии Гоминьдан, а также лидер недавно созданной Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.
По результатам подсчета 99% избирательных голосов с 40,1% поддержкой лидирует Лай Циндэ.
У его оппонента Хоу Юи 33,4% голосов.
Третье место занимает Ке Вэньчже с 26,4% голосов.
Что известно о влиянии выборов на Тайване на ситуацию с безопасностью в регионе
Большое количество западных экспертов считает президентские выборы на Тайване очень серьезными с точки зрения геополитического значения.
Местные власти не скрывают обеспокоенность тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления.
В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.
11 января США дали четкий сигнал Китаю, выступающим против любого внешнего вмешательства или влияния на будущие президентские и парламентские выборы на Тайване.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-