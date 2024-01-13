Согласно предварительным результатам подсчетов голосов президентских выборов на Тайване, лидирует в избирательной гонке представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде.

Что известно о президентских выборах на Тайване

В президентских выборах на Тайване приняли участие действующий вице-президент Лай Циндэ, из правящей Демократической прогрессивной партии.

Мэр города Нью-Тайбэй Хоу Юи из партии Гоминьдан, а также лидер недавно созданной Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

В дополнение к выбору нового президента избиратели будут определять новый состав законодательного органа, выбирая своих местных депутатов, а также законодателей в целом. ГЧП удерживает большинство в однопалатном законодательном органе с тех пор, как Цай Инвэнь впервые одержала победу на президентских выборах в 2016 году, - отмечают журналисты издания. Поделиться

По результатам подсчета 99% избирательных голосов с 40,1% поддержкой лидирует Лай Циндэ.

У его оппонента Хоу Юи 33,4% голосов.

Третье место занимает Ке Вэньчже с 26,4% голосов.

🗺️🇹🇼🗳️ It’s just after 7:30 p.m. in Taipei (with a little over 80% polling stations counted) https://t.co/fFzGb2TWj5 https://t.co/q8yB5vGzJi pic.twitter.com/RYV6yj876x — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) January 13, 2024

Что известно о влиянии выборов на Тайване на ситуацию с безопасностью в регионе

Большое количество западных экспертов считает президентские выборы на Тайване очень серьезными с точки зрения геополитического значения.

Местные власти не скрывают обеспокоенность тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления.

В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.

11 января США дали четкий сигнал Китаю, выступающим против любого внешнего вмешательства или влияния на будущие президентские и парламентские выборы на Тайване.