У Пентагоні підтвердили передачу Україні високоточних бомб GLSDB

У Пентагоні заявили, що Україна отримає американські бомби GLSDB згідно з домовленостями, проте не вказали конкретні терміни передачі зброї.

Що відомо про передачу Україні високоточних бомб GLSDB

Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу офіційно підтвердив, що Україна отримає від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. З міркувань безпеки терміни не називають, але Politico пише, що це станеться 31 січня.

Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни, — заявив Райдер. Поширити

Politico писало, що Україна отримає першу партію абсолютно нової зброї виробництва компанії Boeing, якої немає в арсеналі навіть у США.

Очікується, що нова бомба, яка долає 150 кілометрів, стане «значною можливістю для України», сказав один з американських посадовців.

Бомби передають у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Вона передбачає надання коштів у межах раніше ухваленого Конгресом фінансування на виробництво нових озброєнь для ЗСУ.

Що відомо про GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — це дослівно бомба малого діаметра, яку запускають з наземних установок. Ця зброя є гібридом авіабомби та некерованої ракети M26.

GLSDB — спільна розробка американської компанії Boeing і шведського концерну SAAB. Виробники взяли американську високоточну авіабомбу GBU-39 і додали до неї ракетний двигун від старих снарядів M26 до західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270 і HIMARS.

Це дозволило запускати авіабомби з наземних установок. Якщо зазвичай снаряди з РСЗВ летять за балістичною траєкторією, то GLSDB працює інакше. Вона набирає швидкість і висоту за допомогою двигуна, а потім, як крилата ракета, летить до місця удару.

Збройні сили США мають подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але версії для наземних установок в арсеналі Штатів ще немає.