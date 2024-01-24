Пентагон озвучив терміни передачі Україні перших винищувачів F-16

У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Що відомо про отримання Україною перших F-16

Вже цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру та запасні частини до літаків.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році, — сказала вона. Поширити

За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.

F-16 для України

До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів Бельгія, Велика Британія, Данія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Канада, Польща, Румунія, Сполучені Штати Америки, Чехія, Франція, Швеція.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Також стало відомо й про те, що Україна готує аеродромну інфраструктуру для прийому західних винищувачів.