Канада оголосила про передачу Україні катерів і початок навчань на F-16

Канада оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні, до якого серед іншого увійшли 10 багатоцільових катерів Zodiac Hurricane Technologies.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від Канади

За інформацією глави Міноборони Канади Білла Блера, Україна отримає партію катерів Zodiac Hurricane Technologies на суму у близько 20 млн канадських доларів.

Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різних морських операціях, включно з пошуково-рятувальними операціями, транспортуванням військ і вантажів, спостереженням і розвідкою.

Кожен човен буде оснащений складною системою датчиків, навігації та зв'язку. Ця пожертва включає в себе надання навчання українських операторів за комерційними контрактами, а також надання причепів і запасних частин, - йдеться у заяві глави Міноборони Канади. Поширити

Очікується, що постачання цих човнів з навчанням буде завершено до кінця весни 2024 року.

Окрім цього Білл Блер оголосив про участь Канади у бронетанковій коаліції та коаліції ВПС в рамках контактної групи з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн”.

Глава Міноборони Канади додав, що українським військовим було відправлено більше партій у рамках вже оголошенного до цього пакету допомоги, включаючи, стрілецьку зброю, боєприпаси стандартів НАТО, зимовий одяг і спорядження.

Блер підкреслив, що протягом найближчих тижнів в Україну має надійти більша кількість цих одиниць допомоги.

Протягом майже двох років Канада підтримувала тісний контакт із союзниками та партнерами за допомогою зустрічей Контактної групи з оборони України, щоб краще зрозуміти та допомогти вирішити нагальні та довгострокові оборонні пріоритети України. Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю та координацію, щоб надати Україні військову допомогу, необхідну їй для захисту свого суверенітету та безпеки, - зазначив глава Міноборони Канади. Поширити

Що відомо про початок навчань пілотів ЗСУ на F-16 у Канаді

Глава Міноборони Канади зазначив, що вже з наступного місяця у рамках членства країни в коаліції з навчання F-16 для ЗСУ канадські інструктори, літаки та технічний персонал почнуть працювати з українськими пілотами за контрактом з компанією Top Aces Inc. у Монреалі.

Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів. Навчання розпочнеться в лютому 2024 року і триватиме до 2025 року.

Канада також буде забезпечувати навчання англійської мови військовослужбовців ВПС України в мовній школі канадських Збройних сил. Ця робота стане важливим внеском у місію з оснащення та оснащення ЗСУ винищувачами F-16.