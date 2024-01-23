Канада объявила о передаче Украине катеров и начале учений на F-16

Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который среди прочего вошли 10 многоцелевых катеров Zodiac Hurricane Technologies.

Что известно о новом пакете военной помощи от Канады

По информации главы Минобороны Канады Билла Блэра, Украина получит партию катеров Zodiac Hurricane Technologies на сумму около 20 млн канадских долларов.

Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку.

Каждая лодка будет оснащена сложной системой датчиков, навигации и связи. Это пожертвование включает в себя предоставление обучения украинских операторов по коммерческим контрактам, а также предоставление прицепов и запасных частей, говорится в заявлении главы Минобороны Канады. Поделиться

Ожидается, что поставки этих лодок с учебой будут завершены до конца весны 2024 года.

Кроме этого Билл Блэр объявил об участии Канады в бронетанковой коалиции и коалиции ВВС в рамках контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".

Глава Минобороны Канады добавил, что украинским военным было отправлено больше партий в рамках уже объявленного в этот пакет помощи, включая стрелковое оружие, боеприпасы стандартов НАТО, зимнюю одежду и снаряжение.

Блэр подчеркнул, что в ближайшие недели в Украину должно поступить большее количество этих единиц помощи.

В течение почти двух лет Канада поддерживала тесный контакт с союзниками и партнерами посредством встреч Контактной группы по обороне Украины, чтобы лучше понять и помочь решить неотложные и долгосрочные оборонные приоритеты Украины. Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и координацию, чтобы предоставить Украине военную помощь, необходимую для защиты своего суверенитета и безопасности, - отметил глава Минобороны Канады. Поделиться

Что известно о начале учений пилотов ВСУ на F-16 в Канаде

Глава Минобороны Канады отметил, что уже со следующего месяца в рамках членства страны в коалиции по обучению F-16 для ВСУ канадские инструкторы, самолеты и технический персонал заработают с украинскими пилотами по контракту с компанией Top Aces Inc. в Монреале.

Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов долларов. Учеба начнется в феврале 2024 года и продлится до 2025 года.

Канада также будет обеспечивать обучение английскому военнослужащим ВВС Украины в языковой школе канадских Вооруженных сил. Эта работа станет важным вкладом в миссию по оснащению и оснащению ВСУ истребителями F-16.