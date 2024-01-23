Канада объявила о передаче Украине катеров и начале учений на F-16

Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который среди прочего вошли 10 многоцелевых катеров Zodiac Hurricane Technologies.
Что известно о новом пакете военной помощи от Канады
По информации главы Минобороны Канады Билла Блэра, Украина получит партию катеров Zodiac Hurricane Technologies на сумму около 20 млн канадских долларов.
Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку.
Ожидается, что поставки этих лодок с учебой будут завершены до конца весны 2024 года.
Кроме этого Билл Блэр объявил об участии Канады в бронетанковой коалиции и коалиции ВВС в рамках контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".
Глава Минобороны Канады добавил, что украинским военным было отправлено больше партий в рамках уже объявленного в этот пакет помощи, включая стрелковое оружие, боеприпасы стандартов НАТО, зимнюю одежду и снаряжение.
Блэр подчеркнул, что в ближайшие недели в Украину должно поступить большее количество этих единиц помощи.
Что известно о начале учений пилотов ВСУ на F-16 в Канаде
Глава Минобороны Канады отметил, что уже со следующего месяца в рамках членства страны в коалиции по обучению F-16 для ВСУ канадские инструкторы, самолеты и технический персонал заработают с украинскими пилотами по контракту с компанией Top Aces Inc. в Монреале.
Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов долларов. Учеба начнется в феврале 2024 года и продлится до 2025 года.
Канада также будет обеспечивать обучение английскому военнослужащим ВВС Украины в языковой школе канадских Вооруженных сил. Эта работа станет важным вкладом в миссию по оснащению и оснащению ВСУ истребителями F-16.