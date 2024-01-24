Пентагон озвучил сроки передачи Украине первых истребителей F-16

В Пентагоне рассчитывают, что в текущем году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

Что известно о получении Украиной первых F-16

Уже в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части самолетов.

Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Волландер.

Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году, сказала она. Поделиться

По словам представительницы Пентагона, эта программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

F-16 для Украины

В международную коалицию по обучению украинских авиаторов на самолетах F-16, и в частности передачи нашей стране этих истребителей, вошли ряд государств-членов НАТО и партнеров Бельгия, Великобритания, Дания, Греция, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Канада, Польша, Румыния, Соединенные Штаты Америки, Чехия, Франция, Швеция.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также стало известно о том, что Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема западных истребителей.