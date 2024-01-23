Украина может получить от западных партнеров не только F-16 — Минобороны

Что известно о вероятности получения Украиной западных ударных вертолетов

В ходе брифинга по итогам 18 заседания контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн" Коваленко отметил, что западные партнеры Украины четко выразили готовность поставлять не только F-16, а западные вертолеты и дроны.

Это развитие возможностей воздушных сил. Кстати, сегодня прозвучало, что это не только получение самолетов F-16, о которых все знают. Развитие способностей Воздушных сил также касается и вертолетов. Сегодня это ясно прозвучало. И беспилотных платформ, – подчеркнул Коваленко. Поделиться

Он добавил, что другим направлением долгосрочной помощи со стороны западных партнеров есть предоставление систем ПВО и ПРО наземного базирования.

Мы все с вами, к сожалению, с утра были свидетелями агрессии. Поэтому мы и наши союзники и партнеры сосредотачиваем усилия на системах противоракетной и противовоздушной обороны, - отметил Коваленко. Поделиться

Еще одним направлением он назвал артиллерийскую коалицию, о создании которой объявили представители Франции и США.

Также обсуждаются вопросы IT-коалиции, дроновой и коалиции морской безопасности.

Что известно о наличии в Украине дальнобойного оружия собственного производства

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас по стратегическим и военным объектам на территории страны агрессорка РФ наносится именно оружием украинского производства.

Очень многое сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры в России – именно нашим родным оружием. На сегодняшний день для нас уже условно 1000 км – это не какое-то далекое расстояние, чтобы мы не могли туда проникнуть, - подчеркнул Данилов. Поделиться

Секретарь СНБО добавил, что удары по военным и стратегическим объектам на территории РФ будут продолжаться до тех пор, пока страна-агрессорка не выведет собственные оккупационные войска со всей территории Украины.

Он также подчеркнул, что противовоздушная оборона РФ не всегда может увидеть украинское оружие, чтобы отреагировать на угрозу.

Мы очень гордимся нашими оборонными достижениями. Хочу напомнить, что мы очень много полезного дела сделали, уничтожая врага – не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в городе, где родился современный фюрер по фамилии Путин (в Санкт-Петербурге), и в других городах. Я более чем уверен, что дальше будет и дальше будет усиливаться эта ситуация, пока они не уйдут с нашей земли, – подчеркнул Данилов. Поделиться

Кроме того, Данилов подчеркнул, что "очень много" людей в РФ, которые помогают Украине во время полномасштабной войны, потому что "чувствуют себя патриотами нашей страны".