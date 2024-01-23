Украина может получить от западных партнеров не только F-16 — Минобороны

По информации руководителя Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадия Коваленко, кроме американских истребителей F-16, западные партнеры также рассматривают возможность передачи ударных вертолетов.
Что известно о вероятности получения Украиной западных ударных вертолетов
В ходе брифинга по итогам 18 заседания контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн" Коваленко отметил, что западные партнеры Украины четко выразили готовность поставлять не только F-16, а западные вертолеты и дроны.
Он добавил, что другим направлением долгосрочной помощи со стороны западных партнеров есть предоставление систем ПВО и ПРО наземного базирования.
Еще одним направлением он назвал артиллерийскую коалицию, о создании которой объявили представители Франции и США.
Также обсуждаются вопросы IT-коалиции, дроновой и коалиции морской безопасности.
Что известно о наличии в Украине дальнобойного оружия собственного производства
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас по стратегическим и военным объектам на территории страны агрессорка РФ наносится именно оружием украинского производства.
Секретарь СНБО добавил, что удары по военным и стратегическим объектам на территории РФ будут продолжаться до тех пор, пока страна-агрессорка не выведет собственные оккупационные войска со всей территории Украины.
Он также подчеркнул, что противовоздушная оборона РФ не всегда может увидеть украинское оружие, чтобы отреагировать на угрозу.
Кроме того, Данилов подчеркнул, что "очень много" людей в РФ, которые помогают Украине во время полномасштабной войны, потому что "чувствуют себя патриотами нашей страны".
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