Україна може отримати від західних партнерів не тільки F-16 — Міноборони

За інформацією керівника Департамента міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадія Коваленка, окрім американських винищувачів F-16 західні партнери також розглядають можливість передачі ударних вертольотів.
Що відомо про ймовірність отримання Україною західних ударних гелікоптерів
Під час брифінгу за підсумками 18 засідання контактної групи з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн” Коваленко зазначив, що західні партнери України чітко висловили готовність постачати не тільки F-16, а західні вертольоти і дрони.
Він додав, що іншим напрямком довгострокової допомоги з боку західних партнерів є надання систем ППО та ПРО наземного базування.
Ще одним напрямком він назвав артилерійську коаліцію, про започаткування якої оголосили представники Франції і США.
Також обговорюються питання IT-коаліції, дронової коаліції та коаліції морської безпеки.
Що відомо про наявність в України далекобійної зброї власного виробництва
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, наразі по стратегічних та військових об’єктах на території країни агресорки РФ завдається саме зброєю українського виробництва.
Секретар РНБО додав, що удари по військових та стратегічних об’єктах на території РФ триватимуть доти, допоки країна-агресорка не виведе власні окупаційні війська зі всієї території України.
Він також наголосив, що протиповітряна оборона РФ не завжди може побачити українську зброю, щоб зреагувати на загрозу.
Крім того, Данілов наголосив, що є "дуже багато" людей в РФ, які допомагають Україні під час повномасштабної війни, тому що "відчувають себе патріотами нашої країни".
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