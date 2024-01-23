Україна може отримати від західних партнерів не тільки F-16 — Міноборони

Що відомо про ймовірність отримання Україною західних ударних гелікоптерів

Під час брифінгу за підсумками 18 засідання контактної групи з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн” Коваленко зазначив, що західні партнери України чітко висловили готовність постачати не тільки F-16, а західні вертольоти і дрони.

Це розвиток спроможностей Повітряних сил. До речі, сьогодні прозвучало, що це не тільки отримання літаків F-16, про які усі знають. Розвиток спроможностей Повітряних сил також стосується і гелікоптерів. Сьогодні це чітко прозвучало. І безпілотних платформ, - підкреслив Коваленко. Поширити

Він додав, що іншим напрямком довгострокової допомоги з боку західних партнерів є надання систем ППО та ПРО наземного базування.

Ми усі з вами, на жаль, зранку були свідками агресії. Тому, ми і наші союзники та партнери зосереджуємо зусилля на системах протиракетної і протиповітряної оборони, - зазначив Коваленко. Поширити

Ще одним напрямком він назвав артилерійську коаліцію, про започаткування якої оголосили представники Франції і США.

Також обговорюються питання IT-коаліції, дронової коаліції та коаліції морської безпеки.

Що відомо про наявність в України далекобійної зброї власного виробництва

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, наразі по стратегічних та військових об’єктах на території країни агресорки РФ завдається саме зброєю українського виробництва.

Дуже багато сьогодні знищується об’єктів військової інфраструктури на Росії – саме нашою рідною зброєю. На сьогоднішній день для нас вже умовно 1000 км – це не є якась далека відстань, щоб ми не могли туди проникнути, - підкреслив Данілов. Поширити

Секретар РНБО додав, що удари по військових та стратегічних об’єктах на території РФ триватимуть доти, допоки країна-агресорка не виведе власні окупаційні війська зі всієї території України.

Він також наголосив, що протиповітряна оборона РФ не завжди може побачити українську зброю, щоб зреагувати на загрозу.

Ми дуже пишаємось нашими оборонними здобутками. Хочу нагадати, що ми вже дуже багато корисної справи зробили, знищуючи ворога – не тільки на тимчасово окупованих територіях, але й безпосередньо в місті, де народився сучасний фюрер на прізвище Путін (у Санкт-Петербурзі), і в інших містах. Я більш ніж впевнений, що далі буде і далі буде посилюватися ця ситуація, допоки вони не підуть з нашої землі, - підкреслив Данілов. Поширити

Крім того, Данілов наголосив, що є "дуже багато" людей в РФ, які допомагають Україні під час повномасштабної війни, тому що "відчувають себе патріотами нашої країни".