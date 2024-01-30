Україна вже завтра може отримати від США реактивні бомби GLSDB — Politico

Очікується, що у середу, 31 січня, Україна може отримати нарешті обіцяні США ще минулого року високоточні реактивні бомби малого діаметру GLSDB виробництва Boeing.

Що відомо про передачу США Україні високоточних реактивних бомб GLSDB

Зазначається, що ці бомби навіть ще не потрапили на озброєння американських військових.

За словами офіційного представника США та осіб, близьких до переговорів щодо передачі цих ракет Україні, Пентагон провів успішні випробовування нових високоточних бомб великої дальності.

Україна має отримати першу партію таких креативних снарядів, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 150 км.

За словами американського чиновника, це дасть українським військовим "більш глибокий ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнить їхній арсенал далекобійного вогню".

Що відомо про бомби GLSDB

Українським військовим потрібні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS, що були передані раніше Штатами.

Це дозволить бійцям ЗСУ вражати цілі противника на відстані, що вдвічі перевищує дальність застосування артилерійської ракетної системи (HIMARS).

GLSDB - далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані до 150 км.

Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Характеристики снаряда:

маса - 130 кг;

довжина - 1 тис 800 мм;

дальність ураження - близько 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS.

GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) та Boeing Co (BA.N). Згідно з веб-сайтом SAAB, такі бомби управляються GPS, що може протистояти деяким електронним перешкодам.

Озброєння придатне для використання в будь-яких погодних умовах та може використовуватись проти бронетехніки.