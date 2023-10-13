Україна невдовзі зможе отримати далекобійні бомби GLSDB. Що про них відомо

Американська компанія Boeing/Saab близька до того, щоб почати поставляти Україні далекобійні бомби GLSDB. Ймовірно, що перші зразки такого озброєння надійдуть українським військовим вже цієї осені.

Що відомо про отримання далекобійних бомб GLSDB

За словами старшого директора з питань бізнесу компанії Boeing Джима Лірі, якого цитує видання Global Defense, наразі компанія прямує до того, щоб почати поставляти Україні наземні бомби малого діаметра.

Також українські військові мають отримати відповідні пускові установки.

За словами заступниці помічника глави Міноборони США Лори Купер, такі бомби Україна зможе отримати вже цієї осені.

За словами Купер, затримки пов'язані з проблемами розроблення і виробництва.

Що відомо про далекобійні бомби GLSDB

Далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Характеристики бомби:

маса - 130 кг;

довжина - 1800 мм;

дальність ураження - до 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS.

Однак у Пентагоні до цього повідомляли, що розгортання цих бомб в Україні може зайняти велику кількість часу.

Вона являється експерементальним гібридом, та поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26

GLSDB буде випускатись із землі та являється високоточною.

У США модернізували РСЗВ HIMARS

За інформацією видання The Defense Post, виробник систем РСЗВ HIMARS, компанія Lockheed Martin анонсувала їхню модернізацію, яка дозволить ракетній системі влучати у рухомі цілі.

За словами представників компанії, були проведені випробування розробленого модуля RIG-360, який оновлює положення цілей для боєприпасів в польоті і може також використовуватись для інших видів боєприпасів.

Це випробування є великим кроком вперед до просування концепції спільних вогневих операцій армії США, - зазначив офіційний представник компанії Скотт Арнольд. Поширити

Він підкреслив, що перевірка концепції націлена на те, щоб дати можливість армії завдавати глибоких ударів по ворогу за допомогою наступального вогню по цілях, що рухаються в складних умовах.

Модуль зв'язку RIG-360 спочатку був розроблений для сімейства перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3.

Він забезпечує інтерфейс між ракетним перехоплювачем та інтегрованою системою бойового керування.

Модуль використовує дані про цілі від різних датчиків, він забезпечує можливість ураження ракети-перехоплювача на 360 градусів.