Украина скоро сможет получить дальнобойные бомбы GLSDB. Что о них известно

Американская компания Boeing/Saab близка к тому, чтобы начать поставлять Украине дальнобойные бомбы GLSDB. Вероятно, первые образцы такого вооружения поступят украинским военным уже этой осенью.

Что известно о получении дальнобойных бомб GLSDB

По словам старшего директора по бизнесу компании Boeing Джима Лири, которого цитирует издание Global Defense, сейчас компания направляется к тому, чтобы начать поставлять Украине наземные бомбы малого диаметра.

Также украинские военные должны получить пусковые установки.

По словам заместителя помощника главы Минобороны США Лоры Купер, такие бомбы Украина сможет получить уже этой осенью.

По словам Купер, задержки связаны с проблемами разработки и производства.

Что известно о дальнобойных бомбах GLSDB

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, сочетающим в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Характеристики бомбы:

масса – 130 кг;

длина – 1800 мм;

дальность поражения – до 150 км;

масса боевой части – 93 кг;

платформы для запуска – M270, HIMARS.

Однако в Пентагоне ранее сообщали, что развертывание этих бомб в Украине может занять большое количество времени.

Она является экспериментальным гибридом и объединяет в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

GLSDB будет выпускаться из земли и высокоточна.

В США модернизировали РСЗО HIMARS

По информации издания The Defense Post, производитель систем РСЗО HIMARS, компания Lockheed Martin анонсировала их модернизацию, которая позволит ракетной системе попадать в движущиеся цели.

По словам представителей компании, были проведены испытания разработанного модуля RIG-360, который обновляет положения целей боеприпасов в полете и может также использоваться для других видов боеприпасов.

Это испытание - большой шаг вперед к продвижению концепции совместных огневых операций армии США, - отметил официальный представитель компании Скотт Арнольд. Поделиться

Он подчеркнул, что проверка концепции нацелена на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары по врагу с помощью наступательного огня по движущимся в сложных условиях целям.

Модуль связи RIG-360 изначально был разработан для семейства перехватчиков Patriot Advanced Capability-3.

Он обеспечивает интерфейс между ракетным перехватчиком и встроенной системой боевого управления.

Модуль использует данные о целях от разных датчиков, он обеспечивает возможность поражения ракеты-перехватчика на 360 градусов.