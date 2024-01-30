Украина уже завтра может получить от США реактивные бомбы GLSDB — Politico

Ожидается, что в среду, 31 января, Украина может получить, наконец, обещанные США еще в прошлом году высокоточные реактивные бомбы малого диаметра GLSDB производства Boeing.

Что известно о передаче США Украине высокоточных реактивных бомб GLSDB

Отмечается, что эти бомбы даже не попали на вооружение американских военных.

По словам официального представителя США и лиц, близких к переговорам по передаче этих ракет Украине, Пентагон провел успешные испытания новых высокоточных бомб большой дальности.

Украина должна получить первую партию таких креативных снарядов, адаптированных для нанесения ударов на дальность около 150 км.

По словам американского чиновника, это даст украинским военным "более глубокий ударный потенциал, которого у них не было, это дополнит их арсенал дальнобойного огня".

Что известно о бомбах GLSDB

Украинским военным нужны GLSDB для увеличения ограниченного количества передаваемых ранее Штатами ракет ATACMS.

Это позволит бойцам ВСУ поражать цели противника на расстоянии, вдвое превышающем дальность применения артиллерийской ракетной системы (HIMARS).

GLSDB – дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии до 150 км.

Снаряд является экспериментальным гибридом, сочетающим в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Характеристики снаряда:

масса – 130 кг;

длина – 1 тыс 800 мм;

дальность поражения – около 150 км;

масса боевой части – 93 кг;

платформы для запуска – M270, HIMARS.

GLSDB производится совместно шведскими компаниями SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N). Согласно веб-сайту SAAB, такие бомбы управляются GPS, что может противостоять некоторым электронным помехам.

Вооружение пригодно для использования в любых погодных условиях и может использоваться против бронетехники.