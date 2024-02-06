Провал допомоги Україні відкриє шлях агресії Китаю — Пентагон

Китай уважно стежить за розвитком ситуації у США щодо продовження підтримки України. Якщо Конгрес зволікатиме далі, Пекін матиме більше сміливості для посилення провокацій у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Китай чекає на провал підтримки США України

Затримка підтримки України у війні з Росією розв’яже руки агресії Китаю.

Про це заявила 6 лютого заступниця речника Пентагону Сабрінга Сінгх.

Китай стежить за тим, як ми підтримуємо Україну в умовах неприхованої агресії РФ. Якщо ми похитнемося, КНР також сміливо вживатиме ще більше провокаційних дій у Індо-Тихоокеанському регіоні. С.Сінгх Речниця Пентагону

Вона підкреслила, що боротьба України за власний суверенітет надсилає сигнал авторитарним режимам по всьому світу про те, що порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах, має високу ціну.

Натомість, якщо підтримка України з боку Америки похитнеться, це створить інший, небезпечний сигнал, – зауважила Сінгх.

Вона зазначила, що наслідки будуть відчутні, насамперед, з боку Кремля. Адже Путін не обмежуватиме своїх прагнень поширити вплив РФ поза межами України, в тому числі на країни НАТО.

Якщо Путін атакує союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки зобов’язуємося захищати кожен дюйм території Альянсу, – наголосила представниця Пентагону. Поширити

У цьому зв’язку вона підкреслила, що перед Америкою стоїть вибір: або виділити кошти зараз, щоби допомогти Україні, або ж сплатити набагато більшу ціну потім, щоби протидіяти серйознішим наслідкам.

Сінгх також закликала Конгрес США виконати необхідні законодавчі процедури, щоби оборонний бюджет на поточний фінансовий рік нарешті запрацював. Це, за її словами, необхідно, в тому числі, для того, щоби модернізувати Збройні сили США в умовах нинішніх темпів розвитку ситуації у світі.

Байден звернувся до Конгресу

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше підтримати законопроєкт про підтримку України та відправити його йому на підпис.

Про це Байден заявив під час пресконференції у вівторок, 6 лютого.

Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроєкт і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроєкт буде провалений, я хочу бути абсолютно чітким: американський народ дізнається, чому він буде провалений.

Байден наголосив, що у випадку, якщо Конгрес не підтримає законопроєкт, то всі виборці в США знатимуть, що саме в той момент, коли влада збиралася убезпечити кордон і профінансувати інші програми, Трамп і республіканці сказали "ні".

Тому, що вони бояться Дональда Трампа. Бояться Трампа. Кожен день до листопада американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений, – це Дональд Трамп і його друзі-республіканці з партії "Мага". Настав час для республіканців у Конгресі проявити трохи мужності, трохи хребта, дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на когось іншого.

Водночас американський лідер заявив, що без нової допомоги для України у Києва стає менше зброї для захисту від російського вторгнення.

Годинник цокає, – заявив Байден.