Журналісти видання Politico зазначають, що на тлі проблем із ухваленням фінансування допомоги Україні з боку США допомога ЄС у розмірі 50 млрд євро буде недостатньою для покриття потреб Києва у зовнішньому фінансуванні.

На скільки Україну задовільняє допомога ЄС у розмірі 50 млрд євро

Журналісти видання зазначають, що із кожним новим днем розв’язаної Росією злочинної війни проти України потреби Києва у додатковому фінансуванні зростають.

При цьому у публікації зазначається, що країни ЄС покладались на США у підтримці України, однак президенту Джо Байдену не вдається вплинути на Конгрес у питанні схвалення власного запиту щодо подальшого фінансування допомоги Україні.

При цьому у ЄС зростають побоювання, що значна частина зусиль із допомоги Україні тепер буде покладатись на європейських партнерів.

До 2027 року Україна має отримати від ЄС 50 млрд євро допомоги.

Однак, як зазначають автори публікації із посиланням на оцінки представників МФВ , лише цього року дефіцит фінансових потреб України складатиме понад 40 млрд доларів.

Зазначається, що одним з найбільших ризиків для України у цьому році буде додаткове друкування грошей на тлі зростання інфляції.

50 млрд євро надходять з центрального бюджету ЄС, і хоча це ледве помітно в порівнянні з 1,074 трлн євро, які блок має в своїй казні на семирічний період, знайти вільні гроші в казні, призначеній для всього — від субсидування фермерів до будівництва доріг — дуже складно, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації зазначають, що у Брюсселі наразі міркують над альтернативними джерелами фінансування.

При цьому європейські партнери також не відкидають варіанту, що Україні доведеться згодом перейти на абсолютно самостійне фінансування власних потреб.

Україна повинна стати більш самодостатньою в майбутньому, оскільки вона не може продовжувати фінансувати половину свого бюджету за рахунок зовнішнього фінансування, — зазначає європейський високопосадовець Маттео Патроне, який працює з Україною в ЄБРР. Поширити

Як США та ЄС планують далі допомагати Україні

Наразі одним з ключових варіантів подальшого фінансування допомоги Україні, який розглядають США та західні партнери, є залучення коштів від заморожених активів РФ.

Однак проти цього виступають Німеччина, Франція та Італія.

Зі свого боку Київ покладається на західні кредити і гранти для покриття основних соціальних витрат.

Від початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну Київ у вигляді грантів та кредитів отримав від США та ЄС 27,5 млрд євро і 22,9 млрд євро відповідно.

Автори матеріалу зазначають, що протягом цього року запланове фінансування України виглядає достатнім, однак допомога ЄС може зменшуватись із кожним роком.

Зазначається, що міжнародні фінансові організації б'ють на сполох, що припинення західної підтримки України може призвести до катастрофи для країни, що потерпає від війни.