Путин ошибся. Шольц очертил перспективы помощи Украине от Запада

Находящийся с официальным визитом в Вашингтоне канцлер Германии Олаф Шольц высказался о тщетных надеждах Путина на усталость западного мира от Украины.
Путин просчитался относительно ослабления поддержки Украины ЕС и США – Шольц
Европа увеличивает свой вклад в поддержку Украины, и США в конечном итоге должны сделать то, что обещали сделать уже давно.
Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом.
Глава немецкого правительства отметил, что будет говорить с лидером США о необходимости увеличения вкладов США и ЕС в обеспечение защиты Украины, в частности речь идет о поставках техники и боеприпасов.
Шольц отметил, что неоднократно говорил с представителями обеих палат американского парламента, и у него создалось впечатление, что «все в американском Конгрессе, кто занимается вопросами политики безопасности, осознают необходимость того, что помощь Украине должна быть продолжена».
Канцлер добавил, что видит "хорошие знаки" в пользу того, что необходимое решение будет принято в скором времени.
Я очень хочу помочь, чтобы такое решение было принято в США, – сказал глава правительства ФРГ, но заметил, что сложно сказать, сколько времени это может занять.
По словам Шольца, принятие США решения о выделении 60 млрд долл. в помощь Украине вместе с существенной поддержкой со стороны ЕС станут важным и четким сигналом российскому президенту.
Он отметил необходимость усиливать трансатлантическое партнерство для обеспечения мира и безопасности в мире.
Относительно интервью Владимира Путина американскому журналисту, Шольц охарактеризовал как «полностью абсурдные истории» высказывания российского президента о причинах начала войны и реальности того, что делает Россия в Украине.
Есть очень ясная причина: желание российского президента и России присоединить часть Украины. А все рассказываемые в этой связи истории не меняют целей этих империалистических посягательств, – сказал Шольц.
Шольц приехал в Вашингтон
Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал рабочий визит в США встречей с сенаторами обеих партий и разговором об Украине.
Об этом он написал в соцсети Х.
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