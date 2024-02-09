Путин ошибся. Шольц очертил перспективы помощи Украине от Запада

Находящийся с официальным визитом в Вашингтоне канцлер Германии Олаф Шольц высказался о тщетных надеждах Путина на усталость западного мира от Украины.

Путин просчитался относительно ослабления поддержки Украины ЕС и США – Шольц

Европа увеличивает свой вклад в поддержку Украины, и США в конечном итоге должны сделать то, что обещали сделать уже давно.

Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом.

Глава немецкого правительства отметил, что будет говорить с лидером США о необходимости увеличения вкладов США и ЕС в обеспечение защиты Украины, в частности речь идет о поставках техники и боеприпасов.

Я хочу, чтобы мы вместе четко дали понять, что Путин не должен рассчитывать на то, что наша помощь Украине прекратится… Это месседж, который сейчас крайне нужен… Война может закончиться в любой момент, но не так, как это себе представляет российский президент , – что Украина капитулирует. О.Шольц Канцлер ФРГ

Шольц отметил, что неоднократно говорил с представителями обеих палат американского парламента, и у него создалось впечатление, что «все в американском Конгрессе, кто занимается вопросами политики безопасности, осознают необходимость того, что помощь Украине должна быть продолжена».

Канцлер добавил, что видит "хорошие знаки" в пользу того, что необходимое решение будет принято в скором времени.

Я очень хочу помочь, чтобы такое решение было принято в США, – сказал глава правительства ФРГ, но заметил, что сложно сказать, сколько времени это может занять.

По словам Шольца, принятие США решения о выделении 60 млрд долл. в помощь Украине вместе с существенной поддержкой со стороны ЕС станут важным и четким сигналом российскому президенту.

Понятно, что Европа может внести большой вклад, Германия однозначно вносит большой вклад, но без участия Соединенных Штатов Америки ситуация для Украины была бы очень тяжелой. Мы хотим и будем вместе делать так, чтобы этого не произошло, – заявил Шольц. Поделиться

Он отметил необходимость усиливать трансатлантическое партнерство для обеспечения мира и безопасности в мире.

Относительно интервью Владимира Путина американскому журналисту, Шольц охарактеризовал как «полностью абсурдные истории» высказывания российского президента о причинах начала войны и реальности того, что делает Россия в Украине.

Есть очень ясная причина: желание российского президента и России присоединить часть Украины. А все рассказываемые в этой связи истории не меняют целей этих империалистических посягательств, – сказал Шольц.

Шольц приехал в Вашингтон

Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал рабочий визит в США встречей с сенаторами обеих партий и разговором об Украине.

Об этом он написал в соцсети Х.

It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024

Было хорошо снова поговорить с членами Сената США... Украине нужна вся наша поддержка, чтобы оградить себя от агрессии России, – отметил глава немецкого правительства. Поделиться