Міф про вічну Росію

Снайдер пояснює, що у розмові з Такером Карлсоном Путін виголосив твердження про історію, яка несе війну, геноцид і фашизм.

Російський диктатор розповідов про різні минулі царства, називаючи їх "Росією". Це означає, що він претендує на їхні території для сучасної РФ.

Така нісенітниця веде до війни. За логікою Путіна, лідери будь-де можуть висувати нескінченні претензії на території, ґрунтуючись на різних інтерпретаціях минулого. Це підважує весь міжнародний порядок, заснований на законних кордонах між суверенними державами.

У розмові з Карлсоном Путін розповідав про 9, 10 та 11 століття, коли Москви ще не існувало.

За логікою Путіна, пише Снайдер, сьогодні Росія не має жодних претензій на території, з яких вона видобуває природний газ і нафту. Однак можуть мати інші країни і російські національні меншини.

Снайдер відзначає, що Путін називає різні дати для того, щоб виправдати різні претензії, так само може зробити будь-хто щодо будь-якої території.

Отже, перший висновок з позиції Путіна полягає в тому, що жодні кордони не є легітимними, в тому числі кордони вашої власної країни. Все доступно для захоплення, оскільки у кожного може бути своя історія. Карлсон запитав Путіна, чому він мав вторгнутися в Україну, і відповіддю став міф про вічну Росію.

Путін вірить в існування "штучних" націй

Другою проблемою після війни є геноцид. Після того, як ви вирішите, що країна в глибокому минулому також певним чином є вашою країною зараз, ви наполягаєте на тому, що єдиною справжньою історією є те, що, здається, доводить вашу правоту. Досвід людей, які фактично жили минулим і живуть у сьогоденні, є «штучним» (якщо використовувати одне з улюблених слів Путіна).

В інтерв’ю та в інших промовах під час війни Путін покладається на хибне розрізнення між природними та штучними націями. Природні нації мають право на існування, штучні – ні.

Але природних націй не існує. Всі нації створені. Росія завтрашнього дня створюється діями росіян сьогодні. Якщо росіяни ведуть беззаконну війну на знищення в Україні, це робить їх інакшим народом, ніж вони могли б бути. Це важливіше, ніж будь-що, що сталося століття тому. Коли націю називають "штучною", це є виправданням геноциду. Мова геноциду не стосується минулого, вона змінює майбутнє. Тімоті Снайдер історик

Всіх, хто не вписується в акуратну історію Путіна (Росія вічна, тому росіяни можуть робити все, що хочуть), треба викреслити — спочатку з наративу минулого, а потім і з тих, кого вважають людьми у сьогоденні.

За логікою Путіна, не має значення, у що люди вірять або як люди розуміють своє минуле. Це він вирішує, які душі пов'язані з якими іншими душами. Іншим поглядам немає місця в природі, тому що вони виникли з подій, які (за його наративом) ніколи не повинні були відбутися. Його погляд керує минулим, яке вимагає насильства в теперішньому: геноциду.

Якщо є люди, які кажуть, що Україна існує, їх треба знищити. Такою була логіка російських масових вбивств від самого початку.

Путін очікував, що Україна впаде за кілька днів, бо вважав, що йому потрібно усунути кількох українців зі штучної еліти. Чим більше українців там виявлялося, тим більше людей доводилося вбити. Те саме стосується і фізичних проявів української культури. Росія зруйнувала тисячі українських шкіл. Скрізь, куди доходять російські війська, вони спалюють українські книжки.

Росія виставляє себе жертвою

Третя проблема — це фашизм, виражений як віктимність. Путін є диктатором найбільшої країни в світі і особисто контролює десятки, а, швидше за все, сотні мільярдів доларів. І все ж у своїй історії він довготривала жертва, бо не всі з ним згодні.

Росія є жертвою, тому що росіяни можуть розповідати історію про те, як їм потрібно вести геноцидну війну, і не всі погоджуються. Українці є агресорами, бо не згодні з тим, що їх і їхньої країни не існує.

Насправді, каже Путін, українці — це «нацисти», це слово в його вустах означає просто «люди, які відмовляються визнати, що росіяни чисті, що б ми не робили».

Це заява потерпілого: якщо українці є «нацистами», то росіяни — навіть якщо вони почали війну і вбили десятки тисяч людей, викрали десятки тисяч дітей і щодня здійснюють воєнні злочини — повинні бути праведними страждальцями.

Ось чому міф має значення. Якщо все зло в минулому вчинялося іншими, як каже Путін, то і все зло в сьогоденні має вчинятися іншими.

Історія Путіна ідеально розділяє добро і зло: Росія завжди права, інші завжди неправі.

Росіяни можуть поводитися як нацисти, називаючи інших "нацистами", і все буде в порядку. Росіяни — це народ з особливим призначенням, якому протистоять змови. Війна Путіна ведеться з фашистськими гаслами і фашистськими засобами, з масовою пропагандою і масовою мобілізацією.

Історичний фактаж Путіна

Снайдер пише, навіть якби Путін був пристойним істориком, це не означало б, що він міг би (юридично, морально) претендувати на територію на основі правильних речей, які він говорив про минуле.

Більшість з того, що Путін говорить про минуле, є сміховинним; але навіть якби він сказав щось правдиве, це не виправдовувало б руйнування міжнародного порядку, вторгнення в сусідні країни та здійснення геноциду. Тімоті Снайдер історик

Американський професор зазначає, те, що Путін говорить про українське минуле, є небезпечним і помилковим. Він замовчує важливі речі з історії земель, які зараз є Україною.

Землі нинішньої України, цілком можливо, були першими європейськими територіями, заселеними людьми; хай там як, вони були заселені, часто надзвичайно впливовими народами, протягом приблизно тридцяти семи тисяч років. Якби сьогодні дійсно було можна претендувати на територію на підставі того, хто був там першим, то російські претензії були б слабкими. Поширити

Також, пише Снайдер, що всі висловлювання Путіна про період починаючи з дев'ятого століття нашої ери, є помилковими.

Якби Путін серйозно вважав, що минуле визначає сьогодення, він мав би сказати, що території цієї середньовічної держави вікінгів, Київської Русі — більша частина України, вся Білорусь, частина північно-східної Росії в сучасних кордонах – мають належати Швеції, або Данії, або Норвегії, або, можливо, Фінляндії.

В англійській транскрипції інтерв'ю, Путін постійно говорить "російський". Київська Русь жодним чином не була "Росією". Вона була названа на честь вікінгів, які стали правителями. Ця назва "Русь" стала асоціюватися з землею та її народом, а також з християнством.

Але "Росія", як її використовує Путін, коли йдеться про щось конкретне, — це імперія, заснована в Санкт-Петербурзі (місті, яке не існувало за часів Київської Русі) у 1721 році. Ця Російська імперія була названа "Російською" саме як претензія на землі та історію.

Але те, що Петро І прийняв розумне піар-рішення через півтисячоліття після того, як монголи взяли Київ, не означає, що на момент приходу монголів існувала Росія. Не існувала.

Переходячи від середньовіччя до сьогодення, Путін припускається величезної помилки упущення. Він дуже коротко згадує Велике князівство Литовське і Річ Посполиту, і лише для того, щоб сказати Карлсону, що вони пригнічували "росіян".

До складу Литви-Польщі Київ входив понад триста років — довше, ніж Київ був частиною Київської Русі, довше, ніж Київ будь-коли входив до складу Російської імперії.

За ці триста років відбулося багато подій: ренесанс, реформація, контрреформація. Все це позначилося на Україні (як її тепер називали) і зробило її відмінною від Московської держави, якої ці тенденції майже не торкнулися.

Снайдер пише, що Путін помиляється, вважаючи, що угода, підписана між козаками і Московією 1654 року, була чимось на кшталт вічного зв'язку українців з росіянами.

Є щось жалюгідне в тому, що людина, настільки досвідчена в брехні, як Путін, насправді вірить у брехню, яку йому говорили, коли він був молодим. Тімоті Снайдер

І, звісно, з цього інтерв'ю зрозуміло одне: Путін вважає зрозумілим, що вбити будь-яку кількість людей краще, ніж визнати свою помилку. Ідеї мають значення. Саме тому, що він помиляється в усьому, пише Снайдер, він повинен вбивати.

Путін, мабуть, найближче підходить до усвідомлення власної проблеми, коли говорить про двадцяте століття і створення Радянського Союзу (і його української республіки).

Путін упевнений, що в історії не було України, і тому він мусить виставити Леніна і Сталіна дурнями, тому що вони діяли так, ніби Україна існувала.

Путін каже, що вони діяли з "незрозумілих" або "невідомих" причин, створюючи українську республіку і проводячи політику, яка відповідала існуванню української мови і культури.

Ленін і Сталін робили це тому, що з власного досвіду знали про існування українського національного руху.

Вони знали, що українці намагалися заснувати свої держави після більшовицької революції. Вони знали, що побороли ці спроби після багатьох років надзвичайного насильства, і що в довгостроковій перспективі потрібно буде робити щось інше.

Коли радянська політика повернулася проти українців на початку 1930-х років, це сталося тому, що Сталін боявся втратити Україну внаслідок власної згубної політики, а не тому, що він вважав, що України не існує.

Пам'ять поколінь про те, що українці називають Голодомором, є однією з відмінностей між сучасними українцями та росіянами.

Путін говорить про Другу світову війну так, ніби це була російська етнічна боротьба, але це була радянська боротьба. І радянськими народами, які постраждали найбільше, після євреїв, були білоруси та українці.

Путін також заявив, що Польща нібито співпрацювала з Німеччиною занадто багато і водночас недостатньо, і тим самим накликала війну на себе.

Путін хоче сказати, що Польща співпрацювала з Німеччиною, щоб відволікти увагу від основного факту, що Радянський Союз вступив у Другу світову війну як союзник Німеччини. Поширити

Варшава відмовилася воювати на боці Берліна в 1939 році, а Москва погодилася. Путін звинувачує Польщу у війні, тому що його власний підхід до кордонів та історії у 2024 році схожий на підхід Гітлера у 1939 році.

"Історичний" аргумент Путіна щодо України відповідає нацистській пропаганді щодо Польщі, аж до думок про "штучні" держави і народи, які не мають історичного права на існування.