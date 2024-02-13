По словам главы немецкой дипломатии Анналены Бербок, ошибка российского диктатора Владимира Путина заключается в том, что он верит в ослабление западной помощи для Украины.
Запад будет помогать Украине до ее окончательной победы в войне
Как отмечает глава МИД ФРГ, Владимир Путин и его команда до сих пор питает надежду на то, что западная поддержка Украины начинает ослабевать. Однако это не так.
С таким заявлением Анналена Бербок выступила после встречи с французским и польским коллегами.
Немецкая дипломат утверждает, что члены Евросоюза будут поддерживать Украину и дальше, столько, сколько будет необходимо.
По ее убеждению, эта поддержка может оказаться еще более эффективной, если Польша, Франция и Германия усилят координацию в последующие месяцы и годы.
Анналена Бербок также обратила внимание на то, что в будущем членам ЕС следует еще теснее сотрудничать в оборонных проектах и оборонных закупках.
В Европе уже заговорили о необходимости "второго страхования жизни"
Недавно глава МИД Франции Стефан Сежурне призвал к созданию дополнительной структуры безопасности, кроме НАТО, после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о "поощрении России" к нападению на Альянс.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в свою очередь отметил, что "Североатлантический Альянс – это не контракт со службой охраны".
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