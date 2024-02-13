В Германии указали на серьезную ошибку Путина в войне против Украины
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Политика
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В Германии указали на серьезную ошибку Путина в войне против Украины

Владимир Путин
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Источник:  Spiegel

По словам главы немецкой дипломатии Анналены Бербок, ошибка российского диктатора Владимира Путина заключается в том, что он верит в ослабление западной помощи для Украины.

Запад будет помогать Украине до ее окончательной победы в войне

Как отмечает глава МИД ФРГ, Владимир Путин и его команда до сих пор питает надежду на то, что западная поддержка Украины начинает ослабевать. Однако это не так.

С таким заявлением Анналена Бербок выступила после встречи с французским и польским коллегами.

Если Путин считает, что наша сила пошатнулась, что наша поддержка угасает – он ошибается.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Глава МИД Германии

Немецкая дипломат утверждает, что члены Евросоюза будут поддерживать Украину и дальше, столько, сколько будет необходимо.

По ее убеждению, эта поддержка может оказаться еще более эффективной, если Польша, Франция и Германия усилят координацию в последующие месяцы и годы.

Миллиарды, которые мы инвестируем в Украину – это также миллиардные инвестиции в нашу собственную безопасность, – объяснила глава немецкой дипломатии.

Анналена Бербок также обратила внимание на то, что в будущем членам ЕС следует еще теснее сотрудничать в оборонных проектах и оборонных закупках.

В Европе уже заговорили о необходимости "второго страхования жизни"

Недавно глава МИД Франции Стефан Сежурне призвал к созданию дополнительной структуры безопасности, кроме НАТО, после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о "поощрении России" к нападению на Альянс.

Да, нам нужно второе страхование жизни, не вместо или против НАТО, а в придачу (к нему. – ред.), - заявил он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в свою очередь отметил, что "Североатлантический Альянс – это не контракт со службой охраны".

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