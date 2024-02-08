Германия хочет полноценно национализировать филиал "Роснефти"

Компанию Rosneft Deutschland, которая после вторжения РФ в Украину находится под "доверительным контролем" правительства Германии, могут национализироваться полноценно.

Германия рассматривает национализацию филиал "Роснефти" в стране

Как отмечается, 5 февраля было слушание о возможной национализации компании, в которую были вовлечены ее представители. Слушание является шагом перед национализацией.

Но, как отмечают, решение о национализации все еще не принято.

Российская государственная компания "Роснефть" владеет мажоритарным пакетом акций бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Около 54 процентов акций находятся под контролем федерального правительства — в так называемой доверительной администрации, — отмечает издание. Поделиться

Целью было сохранить завод, который десятилетиями заправлялся российской нефтью и очень важен, ведь поставляет основную часть авиационного топлива для аэропорта в Берлине и бензина для автомобилей в этом регионе.

Срок "доверительного контроля" истекает 10 марта, поэтому к тому времени правительство должно окончательно принять решение по "Rosneft Deutschland".

Существует также риск, что Rosneft Deutschland больше не сможет выполнять свой мандат на поставку завода PCK без дальнейших действий правительства.

Что известно о передаче Германии "Роснефти"

В сентябре 2022 года правительство Германии получило под управление федерального регулятора немецкие дочери "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing.

Rosneft Deutschland обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

Чистая прибыль российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть" по итогам 2022 года сократилась на 7,9% на фоне введенных Западом санкций.