Атака СБУ на НПЗ в Туапсе масштабно обрушила нефтепереработку Роснефти
Категория
Мир
Дата публикации

Атака СБУ на НПЗ в Туапсе масштабно обрушила нефтепереработку Роснефти

Атака СБУ на НПЗ в Туапсе
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В России происходит стремительное падение объемов переработки нефти. Больше всего страдает компания "Роснефть".

Атака дронов СБУ на НПЗ в Туапсе имеет серьезные последствия для РФ

Согласно данным журналистов, за прошедший месяц российские нефтеперерабатывающие компании сократили производство на 4% по сравнению с январем 2023 года.

Что важно понимать, самое масштабное падение зафиксировано в "Роснефти" - речь идет о 10%.

Как известно, именно НПЗ этой компании в ночь на 25 января атаковали дроны Службы безопасности Украины.

Компания сократила переработку нефти на 10% – примерно до 170 тыс. тонн в сутки. Это связано, прежде всего, с остановкой нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, куда прилетели дроны.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из самых крупных и старейших в России, его построили еще в 1929 году.

Кроме того, указано, что мощность НПЗ достигает 12 млн. тонн нефти в год, или 240 тыс. баррелей в сутки. Он производит моторное топливо, мазут, вакуумный газойль и дизельное горючее с высоким содержанием серы.

Журналисты обращают внимание на то, что экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

СБУ повредила уникальную российскую установку первичной обработки нефтепродуктов

Украинский эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар объяснил, почему атака СБУ на НПЗ в Туапсе стала новой серьезной проблемой для Москвы.

Дело в том, что украинским дронам удалось повредить российскую установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка электрообессоливания и обезвоживания нефти, атмосферной и вакуумной перегонки).

Установка позволяет обеспечить производство горючего (в том числе реактивного для дозвуковой авиации) с экспортным качеством. Туапсинский НПЗ нацелен на экспорт, чтоб пополнять бюджет войны соответствующими отчислениями. Учитывая географию расположения ТНПЗ, логично предположить, что часть продукции (дизель, керосин) попадала и для нужд оккупационных войск рашистов на юге.

Михаил Гончар

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ устроила атаку дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде – видео
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Действовали в 3 областях. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ разоблачила сеть российских шпионов в спецслужбах Украины
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.