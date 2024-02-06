Атака СБУ на НПЗ в Туапсе масштабно обрушила нефтепереработку Роснефти

В России происходит стремительное падение объемов переработки нефти. Больше всего страдает компания "Роснефть".

Атака дронов СБУ на НПЗ в Туапсе имеет серьезные последствия для РФ

Согласно данным журналистов, за прошедший месяц российские нефтеперерабатывающие компании сократили производство на 4% по сравнению с январем 2023 года.

Что важно понимать, самое масштабное падение зафиксировано в "Роснефти" - речь идет о 10%.

Как известно, именно НПЗ этой компании в ночь на 25 января атаковали дроны Службы безопасности Украины.

Компания сократила переработку нефти на 10% – примерно до 170 тыс. тонн в сутки. Это связано, прежде всего, с остановкой нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, куда прилетели дроны. Поделиться

Нельзя также проигнорировать тот факт, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из самых крупных и старейших в России, его построили еще в 1929 году.

Кроме того, указано, что мощность НПЗ достигает 12 млн. тонн нефти в год, или 240 тыс. баррелей в сутки. Он производит моторное топливо, мазут, вакуумный газойль и дизельное горючее с высоким содержанием серы.

Журналисты обращают внимание на то, что экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

СБУ повредила уникальную российскую установку первичной обработки нефтепродуктов

Украинский эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар объяснил, почему атака СБУ на НПЗ в Туапсе стала новой серьезной проблемой для Москвы.

Дело в том, что украинским дронам удалось повредить российскую установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка электрообессоливания и обезвоживания нефти, атмосферной и вакуумной перегонки).