Атака СБУ на НПЗ у Туапсе масштабно обвалила нафтопереробку Роснєфті

Атака дронів СБУ на НПЗ у Туапсе має серйозні наслідки для РФ

Згідно з даними журналістів, протягом минулого місяця російські нафтопереробні компанії скоротили виробництво на 4% порівняно з січнем 2023 року.

Що важливо розуміти, наймасштабніше падіння зафіксоване у "Роснєфті" — йдеться аж про 10%.

Як відомо, саме НПЗ цієї компанії у ніч проти 25 січня атакували дрони Служби безпеки України.

Компанія скоротила перероблення нафти на 10% рік до року — приблизно до 170 тис тонн на добу. Це пов'язано насамперед із зупинкою нафтопереробного заводу в Туапсе, куди прилетіли дрони. Поширити

Не можна також проігнорувати той факт, що нафтопереробний завод у Туапсе — один з найбільших та найстаріших у Росії, його побудували ще у 1929 році.

Окрім того, наголошується, що потужність НПЗ сягає 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тис барелів на добу. Він виробляє моторне паливо, мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки.

Журналісти звертають увагу на те, що експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.

СБУ пошкодила унікальну російську установку первинної обробки нафтопродуктів

Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар пояснив, чому атака СБУ на НПЗ у Туапсе стала новою серйозною проблемою для Москви.

Річ у тім, що українським дронам вдалося пошкодити російську установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка електрознесолювання та зневоднення нафти, атмосферної та вакуумної перегонки).