Атака СБУ на НПЗ у Туапсе масштабно обвалила нафтопереробку Роснєфті

У Росії відбувається стрімке падіння об'ємів нафтопереробки. Найбільше наразі страждає компанія “Роснєфть”.
Атака дронів СБУ на НПЗ у Туапсе має серйозні наслідки для РФ
Згідно з даними журналістів, протягом минулого місяця російські нафтопереробні компанії скоротили виробництво на 4% порівняно з січнем 2023 року.
Що важливо розуміти, наймасштабніше падіння зафіксоване у "Роснєфті" — йдеться аж про 10%.
Як відомо, саме НПЗ цієї компанії у ніч проти 25 січня атакували дрони Служби безпеки України.
Не можна також проігнорувати той факт, що нафтопереробний завод у Туапсе — один з найбільших та найстаріших у Росії, його побудували ще у 1929 році.
Окрім того, наголошується, що потужність НПЗ сягає 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тис барелів на добу. Він виробляє моторне паливо, мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки.
Журналісти звертають увагу на те, що експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.
СБУ пошкодила унікальну російську установку первинної обробки нафтопродуктів
Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар пояснив, чому атака СБУ на НПЗ у Туапсе стала новою серйозною проблемою для Москви.
Річ у тім, що українським дронам вдалося пошкодити російську установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка електрознесолювання та зневоднення нафти, атмосферної та вакуумної перегонки).
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