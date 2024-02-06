СБУ разоблачила сеть российских шпионов в спецслужбах Украины

СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ. В нее входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины.

Среди сотрудников спецслужб Украины обнаружили российских шпионов

Сообщается, что нейтрализована "мощная агентурная сеть" действовавшей в Украине военной контрразведки ФСБ.

В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны 5 участников вражеской группы. Среди них бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

Фигуранты держали связь с одним и тем же куратором — сотрудником ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.

Что известно об агентах сети ФСБ РФ

По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован ФСБ еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе. С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 — и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации фигурант не посылал информацию по телефону. Он передавал разведданные через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы, — отмечает СБУ. Поделиться

Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке из-за контрабандистов из приграничных районов Украины.

Еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников. Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для окупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесщины.

По данным следствия, ФСБ вербовала участников группы, используя среди них угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждую выполненную задачу злоумышленники получали средства от РФ.