Чиновник Верховного Суда предлагал отдать юг Украины России. Его разоблачила СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Чиновник Верховного Суда предлагал отдать юг Украины России. Его разоблачила СБУ

СБУ
СБУ
Read in English
Читати українською

Глава одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию Украины.

Сотрудник Верховного Суда призвал к оккупации Украины

СБУ собрала записи разговоров, в которых подозреваемый отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.

В общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российского ЧВК «Вагнер» и поддерживал их участие в войне против Украины.

Также он предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.

Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию Украины с последующей установкой на ее территории кремлевского режима.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

1  из  2

Чиновнику грозит 8 лет за решеткой

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины .

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:

  • ⁠мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

  • ⁠почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;

  • специальное техническое средство незаконной слежки;

  • прокремлевскую литературу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой ВСУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наводил российские ракеты на Днепр. СБУ задержала экс-боевика "ЛНР"
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Действовали в 3 областях. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.