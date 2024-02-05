Глава одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию Украины.

Сотрудник Верховного Суда призвал к оккупации Украины

СБУ собрала записи разговоров, в которых подозреваемый отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.

В общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российского ЧВК «Вагнер» и поддерживал их участие в войне против Украины.

Также он предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.

Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию Украины с последующей установкой на ее территории кремлевского режима.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

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Чиновнику грозит 8 лет за решеткой

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины .

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено: