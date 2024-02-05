Очільник одного із структурних підрозділів Верховного Суду України виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію України.

Співробітник Верховного Суду закликав до окупації України

СБУ зібрала записи розмов, в яких підозрюваний заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

У спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської ПВК «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти України.

Також він пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію України з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

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Посадовцю загрожує 8 років за ґратами

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України .

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено: