Посадовець Верховного Суду пропонував віддати південь України Росії. Його викрила СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Посадовець Верховного Суду пропонував віддати південь України Росії. Його викрила СБУ

СБУ
СБУ
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Очільник одного із структурних підрозділів Верховного Суду України виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію України.

Співробітник Верховного Суду закликав до окупації України

СБУ зібрала записи розмов, в яких підозрюваний заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

У спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської ПВК «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти України.

Також він пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію України з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

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Посадовцю загрожує 8 років за ґратами

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України .

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

  • ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

  • ⁠майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

  • спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

  • прокремлівську літературу.

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