Очільник одного із структурних підрозділів Верховного Суду України виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію України.
Співробітник Верховного Суду закликав до окупації України
СБУ зібрала записи розмов, в яких підозрюваний заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
У спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської ПВК «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти України.
Також він пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.
Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію України з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.
Посадовцю загрожує 8 років за ґратами
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України .
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
прокремлівську літературу.
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