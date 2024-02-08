Німеччина хоче повноцінно націоналізувати філію "Роснєфті"

Компанію "Rosneft Deutschland", яка після вторгнення РФ в Україну перебуває під "довірчим контролем" уряду Німеччини, можуть націоналізувати повноцінно.

Німеччина розглядає націоналізацію філію "Роснєфті" в країні

Як зазначається, 5 лютого було слухання щодо можливої націоналізації компанії, до якої були долучені її представники. Слухання є кроком перед націоналізацією.

Але, як зазначають, рішення про націоналізацію все ще не прийнято.

Російська державна компанія "Роснєфть" володіє мажоритарним пакетом акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті. Близько 54 відсотків акцій наразі перебувають під контролем федерального уряду — у так званій довірчій адміністрації, — зазначає видання. Поширити

Метою було зберегти завод, який десятиліттями заправлявся російською нафтою і є дуже важливим, адже постачає основну частину авіаційного палива для аеропорту в Берліні та бензину для автомобілів у цьому регіонів.

Термін "довірчого контролю" спливає 10 березня, тому до того часу уряд має остаточно прийняти рішення щодо "Rosneft Deutschland".

Існує також ризик, що "Rosneft Deutschland" більше не зможе виконувати свій мандат на постачання заводу PCK без подальших дій уряду.

Що відомо про передачу Німеччині “Роснєфті”

У вересні 2022 року уряд Німеччини отримав під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснєфти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing.

Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Чистий прибуток російської державної нафтогазової компанії "Роснєфть" за підсумками 2022 року скоротився на 7,9% на тлі введених Заходом санкцій.