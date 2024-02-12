Германия выполняет обязательства, взятые на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, поэтому обещает направить в этом году на оборону не менее 2% ВВП.

Германия увеличила расходы на оборону

Германия будет больше тратить на ВПК.

Об этом заявила на брифинге заместитель представителя федерального правительства Кристине Гоффманн.

В 2014 году страны-члены НАТО согласились, что расходы на оборону увеличатся до 2% валового внутреннего продукта к 2024 году. В этом году Германия достигнет этой цели… Мы хорошо осознаем опасность, которую представляет для Европы империалистическая Россия, а также то, что это значит для обороноспособности Германии и НАТО. Кристине Гоффманн Заместитель спикера правительства ФРГ

Гоффманн отметила, что Германия значительно увеличила расходы на оборону, в том числе путем средств спецфонда.

Представитель Минобороны Михаэль Штемпфле, комментируя уровень готовности Германии и НАТО отразить вероятное нападение России, если США, согласно заявлениям Дональда Трампа, не выполнят свое обязательство по оказанию помощи, обратил внимание на то, что "кандидат в президенты делает определенные заявления во время избирательной кампании".

Но в то же время понятно, что мы, конечно, должны подготовиться к тому, что Европа будет вынуждена сделать больше.

Он подчеркнул, что в своей политике безопасности и обороны федеральное правительство опирается на трансатлантический альянс и трансатлантическое сообщество ценностей и видит свою безопасность гарантированной со стороны НАТО.

Депутат Бундестага призвал наносить сокрушительные удары по РФ

Депутат Бундестага, эксперт Христианско-демократического союза по вопросам обороны и внешней политики Родерих Кизеветтер заявил, что пора осознать, что творит президент РФ Владимир Путин и сделать выводы.

В то же время депутат подчеркнул, что сама Германия не должна быть вовлечена в эту войну. Он заявил, что РФ несет миру войну, вместо того чтобы стать силой мира. Поэтому войну на Украине следует перенести на территорию Российской Федерации.

Российские военные объекты и штабы следует уничтожить. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но министерства, командные пункты и огневые точки. Русскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, жертвующий будущим России, жертвующий будущим русской молодежи и этнических меньшинств, — заметил Кизеветтер.

По его словам, в случае поражения Киева миллионы украинцев покинут страну, поставив под угрозу сплоченность европейских государств.