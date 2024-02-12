Германия выполняет обязательства, взятые на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, поэтому обещает направить в этом году на оборону не менее 2% ВВП.
Германия увеличила расходы на оборону
Германия будет больше тратить на ВПК.
Об этом заявила на брифинге заместитель представителя федерального правительства Кристине Гоффманн.
Гоффманн отметила, что Германия значительно увеличила расходы на оборону, в том числе путем средств спецфонда.
Представитель Минобороны Михаэль Штемпфле, комментируя уровень готовности Германии и НАТО отразить вероятное нападение России, если США, согласно заявлениям Дональда Трампа, не выполнят свое обязательство по оказанию помощи, обратил внимание на то, что "кандидат в президенты делает определенные заявления во время избирательной кампании".
Но в то же время понятно, что мы, конечно, должны подготовиться к тому, что Европа будет вынуждена сделать больше.
Он подчеркнул, что в своей политике безопасности и обороны федеральное правительство опирается на трансатлантический альянс и трансатлантическое сообщество ценностей и видит свою безопасность гарантированной со стороны НАТО.
Депутат Бундестага призвал наносить сокрушительные удары по РФ
Депутат Бундестага, эксперт Христианско-демократического союза по вопросам обороны и внешней политики Родерих Кизеветтер заявил, что пора осознать, что творит президент РФ Владимир Путин и сделать выводы.
В то же время депутат подчеркнул, что сама Германия не должна быть вовлечена в эту войну. Он заявил, что РФ несет миру войну, вместо того чтобы стать силой мира. Поэтому войну на Украине следует перенести на территорию Российской Федерации.
Российские военные объекты и штабы следует уничтожить. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но министерства, командные пункты и огневые точки. Русскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, жертвующий будущим России, жертвующий будущим русской молодежи и этнических меньшинств, — заметил Кизеветтер.
По его словам, в случае поражения Киева миллионы украинцев покинут страну, поставив под угрозу сплоченность европейских государств.
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