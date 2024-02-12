Німеччина виконує зобов’язання, взяте на саміті НАТО у Вельсі у 2014 році, тому обіцяє направити цьогоріч на оборону щонайменше 2% ВВП.

Німеччина збільшила видатки на оборону

Німеччина буде більше витрачати на ВПК.

Про це заявила на брифінгу заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн.

У 2014 році країни-члени НАТО погодилися, що витрати на оборону збільшаться до 2% валового внутрішнього продукту до 2024 року. Цього року Німеччина досягне цієї мети… Ми добре усвідомлюємо небезпеку, яку становить для Європи імперіалістична Росія, а також те, що це означає для обороноспроможності Німеччини та НАТО. Крістіне Гоффманн Заступниця речника уряду ФРН

Гоффманн зауважила, що Німеччина значно збільшила видатки на оборону, зокрема шляхом коштів спецфонду.

Речник Міноборони Міхаель Штемпфле, коментуючи рівень готовності Німеччини і НАТО відбити імовірний напад Росії, якщо США, відповідно до заяв Дональда Трампа, не виконають свого зобов'язання щодо надання допомоги, звернув увагу на те, що "кандидат у президенти робить певні заяви під час виборчої кампанії".

Але водночас зрозуміло, що ми, звичайно, маємо підготуватися до того, що Європа буде змушена зробити більше.

Він наголосив, що у своїй політиці безпеки та оборони федеральний уряд спирається на трансатлантичний альянс і трансатлантичну спільноту цінностей і бачить свою безпеку гарантованою з боку НАТО.

Депутат Бундестагу закликав завдавати нищівних ударів по РФ

Депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу з питань оборони і зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що час усвідомити, що творить президент РФ Володимир Путін і зробити висновки.

Водночас депутат наголосив, що сама Німеччина не повинна бути втягнута в цю війну. Він заявив, що РФ несе світу війну, замість того, щоб стати силою миру. Тому війну в Україні слід перенести на територію Російської Федерації.

Російські військові об'єкти і штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла уражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти і вогневі точки. Російському народу пора усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин, — зауважив Кізеветтер.

За його словами, у разі поразки Києва мільйони українців залишать країну, поставивши під загрозу згуртованість європейських держав.