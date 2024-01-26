Німеччина викрила масштабну російську дезінформаційну кампанію в соцмережі Х

Німеччина виявила масштабну проросійську дезінформаційну кампанію з використанням тисяч фейкових облікових записів на платформі X. Кампанія була спрямована на викликання гніву щодо підтримки Берліном України.

Як Німеччина викрила дезінформаційну кампанію

Експерти на замовлення міністерства закордонних справ Німеччини використовували спеціальне програмне забезпечення для моніторингу публікацій на онлайн-платформі X, раніше відомої як Twitter, у період з 20 грудня по 20 січня.

Повідомляється, що вони натрапили на понад 50 000 підроблених облікових записів користувачів, які разом видали більше мільйона німецькомовних твітів.

Загальною темою було звинувачення в тому, що уряд канцлера Олафа Шольца нехтує власним населенням заради допомоги Україні у її війні проти Росії.

Облікові записи також часто пов’язували з фейковими новинами на веб-сайтах, створених так, щоб нагадувати справжні ЗМІ.

Вплив дезінформації на вибори

Це викриття, як пише Euractive, відбулося на тлі зростання занепокоєння щодо впливу кампаній з дезінформації на вибори.

Цього року у східній Німеччині відбудуться вибори у трьох регіонах, де ультраправа партія AfD лідирує в опитуваннях.

У червні близько 400 мільйонів людей у ​​всьому Європейському Союзі матимуть право голосувати на виборах до Європейського парламенту.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель попередив цього тижня, що 2024 рік буде «критичним» для боротьби з дезінформацією від таких акторів, як Росія.

Вибори стануть «головною мішенню для зловмисних іноземних гравців», попередив він.