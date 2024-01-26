Германия разоблачила масштабную российскую дезинформационную кампанию в соцсети Х

Германия обнаружила масштабную пророссийскую дезинформационную кампанию с использованием тысяч фейковых аккаунтов на платформе X. Кампания была направлена на вызывание гнева из-за поддержки Берлином Украины.
Как Германия разоблачила дезинформационную кампанию
Эксперты по заказу министерства иностранных дел Германии использовали специальное программное обеспечение для мониторинга публикаций на онлайн-платформе X, ранее известной как Twitter, в период с 20 декабря по 20 января.
Сообщается, что они встретили более 50 000 поддельных учетных записей пользователей, которые вместе выдали более миллиона немецкоязычных твитов.
Общей темой было обвинение в том, что правительство канцлера Олафа Шольца пренебрегает своим населением ради помощи Украине в ее войне против России.
Учетные записи часто связывались с фейковыми новостями на веб-сайтах, созданных так, чтобы напоминать настоящие СМИ.
Влияние дезинформации на выборы
Это разоблачение, как пишет Euractive, произошло на фоне роста беспокойства по поводу влияния кампаний по дезинформации на выборы.
В этом году в восточной Германии пройдут выборы в трех регионах, где ультраправая партия AfD лидирует в опросах.
В июне около 400 миллионов человек во всем Европейском Союзе будут иметь право голосовать на выборах в Европейский парламент.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил на этой неделе, что 2024 будет «критическим» для борьбы с дезинформацией от таких актеров, как Россия.
Выборы станут «главной мишенью для злонамеренных иностранных игроков», предупредил он.
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