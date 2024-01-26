Германия разоблачила масштабную российскую дезинформационную кампанию в соцсети Х

Германия обнаружила масштабную пророссийскую дезинформационную кампанию с использованием тысяч фейковых аккаунтов на платформе X. Кампания была направлена на вызывание гнева из-за поддержки Берлином Украины.

Как Германия разоблачила дезинформационную кампанию

Эксперты по заказу министерства иностранных дел Германии использовали специальное программное обеспечение для мониторинга публикаций на онлайн-платформе X, ранее известной как Twitter, в период с 20 декабря по 20 января.

Сообщается, что они встретили более 50 000 поддельных учетных записей пользователей, которые вместе выдали более миллиона немецкоязычных твитов.

Общей темой было обвинение в том, что правительство канцлера Олафа Шольца пренебрегает своим населением ради помощи Украине в ее войне против России.

Учетные записи часто связывались с фейковыми новостями на веб-сайтах, созданных так, чтобы напоминать настоящие СМИ.

Влияние дезинформации на выборы

Это разоблачение, как пишет Euractive, произошло на фоне роста беспокойства по поводу влияния кампаний по дезинформации на выборы.

В этом году в восточной Германии пройдут выборы в трех регионах, где ультраправая партия AfD лидирует в опросах.

В июне около 400 миллионов человек во всем Европейском Союзе будут иметь право голосовать на выборах в Европейский парламент.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил на этой неделе, что 2024 будет «критическим» для борьбы с дезинформацией от таких актеров, как Россия.

Выборы станут «главной мишенью для злонамеренных иностранных игроков», предупредил он.