У Німеччині заявили про серйозну помилку Путіна у війні проти України
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Політика
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У Німеччині заявили про серйозну помилку Путіна у війні проти України

Володимир Путін
Джерело:  Spiegel

За словами очільниці німецької дипломатії Анналени Бербок, помилка російського диктатора Володимира Путіна полягає в тому, що він вірить в ослаблення західної допомоги для України.

Захід буде допомагати України до її остаточної перемоги у війні

Як зазначає глава МЗС ФРН, Володимир Путін та його команда досі плекає надію на те, що західна підтримка України починає слабшати. Однак це не так.

З такою заявою Анналена Бербок виступила після зустрічі з французьким і польським колегами.

Якщо Путін вважає, що наша сила похитнулася, що наша підтримка згасає — він цілковито помиляється.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Глава МЗС Німеччини

Німецька дипломатка стверджує, що члени Євросоюзу будуть підтримувати Україну й надалі, стільки, скільки буде необхідно.

На її переконання, ця підтримка може стати ще ефективнішою, якщо Польща, Франція та Німеччина посилять координацію у наступні місяці й роки.

Мільярди, які ми інвестуємо в Україну — це також мільярдні інвестиції у нашу власну безпеку, — пояснила очільниця німецької дипломатії.

Анналена Бербок також звернула увагу на те. що в майбутньому членам ЄС варто ще тісніше співпрацювати в оборонних проєктах і оборонних закупівлях.

В Європі уже заговорили про необхідність "другого страхування життя"

Нещодавно глава МЗС Франції Стефан Сежурне закликав до створення додаткової безпекової структури, окрім НАТО, після заяв КОЛИШНЬОГО президента США Дональда Трампа про "заохочування Росії" до нападу на Альянс.

Так, нам потрібне друге страхування життя, не замість або проти НАТО, а на додачу (до нього. — ред.), — заявив він.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський своєю чергою зазначив, що "Північноатлантичний Альянс — це не контракт зі службою охорони".

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