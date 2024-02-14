Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон угрожает отказом в рассмотрении законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 млрд долларов.

Почему Джонсон отказывается ставить на рассмотрение проект помощи Украине

По словам Джонсона, руководство Республиканской партии в Палате представителей не будет рассматривать проект финансирования дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не добавили часть по усилению мер на границе с Мексикой.

Позвольте четко заявить: Палату представителей под руководством республиканцев не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев и не содержит мер по защите нашей собственной границы, - заявляет Джонсон. Поделиться

Он подверг критике представителей Белого дома из-за якобы неспособности решить вопрос миграционного кризиса на границе с Мексикой.

Джонсон также напомнил об импичменте главы МВД Алехандро Майоркаса.

Надо еще многое сделать для защиты границы. И то, что на этой неделе вышло в Сенате, эта проблема игнорируется, - заявил Джонсон. Поделиться

Что известно о позиции республиканцев в Сенате

По информации издания The Hill, республиканцы в Сенате давят на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, требуя вынести на рассмотрение проект помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В частности, сенатор Том Тиллис от республиканцев заявил, что его однопартийцы в Палате представителей столкнутся с политическими последствиями на выборах в этом году, если не примут законопроект Сената с поддержкой Украины и позволят президенту РФ Владимиру Путину переломить ход войны.