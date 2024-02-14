Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон угрожает отказом в рассмотрении законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 млрд долларов.
Почему Джонсон отказывается ставить на рассмотрение проект помощи Украине
По словам Джонсона, руководство Республиканской партии в Палате представителей не будет рассматривать проект финансирования дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не добавили часть по усилению мер на границе с Мексикой.
Он подверг критике представителей Белого дома из-за якобы неспособности решить вопрос миграционного кризиса на границе с Мексикой.
Джонсон также напомнил об импичменте главы МВД Алехандро Майоркаса.
Что известно о позиции республиканцев в Сенате
По информации издания The Hill, республиканцы в Сенате давят на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, требуя вынести на рассмотрение проект помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В частности, сенатор Том Тиллис от республиканцев заявил, что его однопартийцы в Палате представителей столкнутся с политическими последствиями на выборах в этом году, если не примут законопроект Сената с поддержкой Украины и позволят президенту РФ Владимиру Путину переломить ход войны.
Он повторил оговорку лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что законодателей будут судить будущие историки, если они позволят пакету финансирования пролежать так долго, что это дорого обойдется Украине и может поощрить противников США в других частях мира.
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