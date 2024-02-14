В США во второй раз в истории объявили импичмент министру — что известно
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В США во второй раз в истории объявили импичмент министру — что известно

Алехандро Майоркас
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Источник:  CNN

Палата представителей США проголосовала за импичмент министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Это произошло впервые за почти 150 лет и второй раз за всю историю страны.

В США объявили импичмент министру внутренней безопасности

Голоса распределились так: 214 за и 213 против. Голосование прошло на фоне миграционного кризиса на границе США.

В Министерстве внутренней безопасности заявили, что республиканцы Палаты представителей "запомнятся в истории за нарушение Конституции" после голосования по импичменту.

Республиканцы Палаты представителей запомнятся истории тем, что они попирали Конституцию ради политической выгоды, а не работали над решением серьезных проблем на нашей границе. Министр Майоркас и Департамент внутренней безопасности будут продолжать работать каждый день, чтобы обеспечить безопасность американцев, — заявила представитель министерства Мия Эренберг.

Республиканцы Палаты представителей утверждают, что Майоркас совершил серьезные преступления и проступки, управляя безопасностью южной границы США. Однако, по словам экспертов, Майоркас не совершал государственной измены или тяжких преступлений, а значит, оснований для его импичмента нет.

CNN пишет, что даже если Майоркасу объявлен импичмент в Палате представителей, очень маловероятно, что ему предъявят обвинения в подконтрольном демократам Сенате.

На прошлой неделе Палата представителей уже пыталась объявить импичмент Майоркаса, однако голосование провалилось.

В американской истории только одному должностному лицу Кабинета министров был объявлен импичмент: военному министру Уильяму Белнапу в 1876 году.

Реакция Байдена на импичмент министра

Президент США в заявлении на сайте Белого дома отметил, что "вместо устраивать подобные политические трюки, республиканцы, действительно обеспокоенные границей, должны требовать, чтобы Конгресс предоставил больше пограничных ресурсов и усилил охрану границ".

К сожалению, те же республиканцы, которые продвигают этот безосновательный импичмент, отвергают двухпартийные планы, над которыми упорно работали секретарь Майоркас и другие члены моей администрации, чтобы укрепить безопасность границы именно сейчас.

Джо Байден

Джо Байден

президент США

По словам Байдена, Майоркас приехал в США с семьей как политический беженец с Кубы и уже более двух десятилетий служит стране, имея знаки отличия в правоохранительных органах и на государственной службе.

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