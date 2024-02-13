Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он призвал Палату представителей быстрее за него проголосовать.
Заявление Байдена о помощи союзникам
Президент США отметил, что двухпартийный законопроект имеет решающее значение для продвижения интересов национальной безопасности Америки.
Он приветствовал двухпартийную коалицию сенаторов, принявших этот законопроект, и призвал Палату представителей немедленно приступить к голосованию за него.
Байден отметил, что если США не будут противостоять тиранам, стремящимся завоевать или разделить территории своих соседей, последствия для национальной безопасности Америки будут значительными.
Сенат США проголосовал за выделение Украине 60 млрд долл
13 февраля Сенат США — верхняя палата Конгресса США — проголосовал за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.
Теперь за него должна голосовать нижняя палата Конгресса США Палата представителей. Однако ее спикер Майк Джонсон уже намекнул, что не будет выносить законопроект на голосование.
Напомним, что 7 февраля республиканцы в Сенате заблокировали законопроект, включавший помощь Израиля, Украины и Тайваня и изменения в защите границы США и миграционной политики.
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