Не можем ждать. Байден призвал Конгресс немедленно одобрить помощь Украине
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Не можем ждать. Байден призвал Конгресс немедленно одобрить помощь Украине

The White House
Джо Байден
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Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он призвал Палату представителей быстрее за него проголосовать.

Заявление Байдена о помощи союзникам

Президент США отметил, что двухпартийный законопроект имеет решающее значение для продвижения интересов национальной безопасности Америки.

Он приветствовал двухпартийную коалицию сенаторов, принявших этот законопроект, и призвал Палату представителей немедленно приступить к голосованию за него.

Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, поскольку российские войска продолжают атаковать, а Путин продолжает мечтать покорить украинский народ.

Джо Байден

Джо Байден

президент США

Байден отметил, что если США не будут противостоять тиранам, стремящимся завоевать или разделить территории своих соседей, последствия для национальной безопасности Америки будут значительными.

Наши союзники и противники примут это во внимание. Палате представителей пора принять меры и немедленно послать этот двухпартийный законопроект мне на стол, чтобы я мог подписать его как закон.

Сенат США проголосовал за выделение Украине 60 млрд долл

13 февраля Сенат США — верхняя палата Конгресса США — проголосовал за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.

Теперь за него должна голосовать нижняя палата Конгресса США Палата представителей. Однако ее спикер Майк Джонсон уже намекнул, что не будет выносить законопроект на голосование.

При отсутствии никаких изменений в приграничной политике от Сената, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по своему усмотрению. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей

Напомним, что 7 февраля республиканцы в Сенате заблокировали законопроект, включавший помощь Израиля, Украины и Тайваня и изменения в защите границы США и миграционной политики.

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