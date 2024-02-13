Президент США Джо Байден привітав ухвалення Сенатом пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він закликав Палату представників швидше за нього проголосувати.

Заява Байдена про допомогу союзникам

Президент США зазначив, що двопартійний законопроєкт має вирішальне значення для просування інтересів національної безпеки Америки.

Він привітав двопартійну коаліцію сенаторів, які ухвалили цей законопроєкт, і закликав Палату представників негайно приступити до голосування за нього.

Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати, а Путін продовжує мріяти підкорити український народ. Джо Байден президент США

Байдент зазначив, що якщо США не будуть протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними.

Наші союзники та супротивники візьмуть це до уваги. Палаті представників настав час вжити заходів і негайно надіслати цей двопартійний законопроєкт мені на стіл, щоб я міг підписати його як закон. Поширити

Сенат США проголосував за виділення Україні 60 млрд дол

13 лютого Сенат США — верхня палата Конгресу США — проголосував за законопроєкт про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів.

Тепер за нього має голосувати нижня палата Конгресу США — Палата представників. Проте її спікер Майк Джонсон вже натякнув, що не буде виносити законопроєкт на голосування.

За відсутності жодних змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату. Майк Джонсон Спікер Палати представників

Нагадаємо, що 7 лютого республіканці у Сенаті заблокували законопроєкт, що включав допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню й зміни в захисті кордону США та міграційної політики.