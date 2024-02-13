Президент США Джо Байден привітав ухвалення Сенатом пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він закликав Палату представників швидше за нього проголосувати.
Заява Байдена про допомогу союзникам
Президент США зазначив, що двопартійний законопроєкт має вирішальне значення для просування інтересів національної безпеки Америки.
Він привітав двопартійну коаліцію сенаторів, які ухвалили цей законопроєкт, і закликав Палату представників негайно приступити до голосування за нього.
Байдент зазначив, що якщо США не будуть протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними.
Сенат США проголосував за виділення Україні 60 млрд дол
13 лютого Сенат США — верхня палата Конгресу США — проголосував за законопроєкт про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів.
Тепер за нього має голосувати нижня палата Конгресу США — Палата представників. Проте її спікер Майк Джонсон вже натякнув, що не буде виносити законопроєкт на голосування.
Нагадаємо, що 7 лютого республіканці у Сенаті заблокували законопроєкт, що включав допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню й зміни в захисті кордону США та міграційної політики.
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