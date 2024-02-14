Палата представників США проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса. Це відбулося вперше за майже 150 років та вдруге за всю історію країни.

У США оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки

Голоси розподілилися так: 214 за і 213 проти. Голосування відбулося на тлі міграційної кризи на кордоні США.

У Міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що республіканці Палати представників "запам'ятаються в історії за порушення Конституції" після голосування про імпічмент.

Республіканці Палати представників запам’ятаються історії тим, що вони попирали Конституцію заради політичної вигоди, а не працювали над вирішенням серйозних проблем на нашому кордоні. Міністр Майоркас і Департамент внутрішньої безпеки продовжуватимуть працювати щодня, щоб забезпечити безпеку американців, — заявила речниця міністерства Мія Еренберг. Поширити

Республіканці Палати представників стверджують, що Майоркас скоїв серйозні злочини та проступки, керуючи безпекою південного кордону США. Однак, за словами експертів, Майоркас не вчиняв державну зраду чи тяжкі злочини, а отже підстав для його імпічменту немає.

CNN пише, що навіть якщо Майоркасу оголошено імпічмент у Палаті представників, дуже малоймовірно, що йому висунуть звинувачення в підконтрольному демократам Сенаті.

На минулому тижні Палата представників вже намагалася оголосити імпічмент Майоркасу, проте голосування провалилося.

В американській історії лише одному посадовцю Кабінету міністрів було оголошено імпічмент: військовому міністру Вільяму Белнапу в 1876 році.

Реакція Байдена на імпічмент міністра

Президент США у заяві на сайті Білого дому зазначив, що “замість влаштовувати подібні політичні трюки, республіканці, які справді стурбовані кордоном, повинні вимагати, щоб Конгрес надав більше прикордонних ресурсів і посилив охорону кордонів”.

На жаль, ті самі республіканці, які просувають цей безпідставний імпічмент, відкидають двопартійні плани, над якими наполегливо працювали секретар Майоркас та інші члени моєї адміністрації, щоб зміцнити безпеку кордону саме зараз. Джо Байден президент США

За словами Байдена, Майоркас приїхав до США з родиною як політичний біженець з Куби й вже понад два десятиліття служить країні, маючи відзнаки в правоохоронних органах і на державній службі.