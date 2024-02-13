Уклін Путіну. Байден розкритикував Трампа за заяви про дозвіл РФ напасти на НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Уклін Путіну. Байден розкритикував Трампа за заяви про дозвіл РФ напасти на НАТО

Джо Байден
Джерело:  CNN

Президент США Джо Байден різко розкритикував Дональда Трампа після того, як колишній президент заявив, що заохочуватиме Росію атакувати країни, які не виконують своїх зобов’язань перед НАТО.

Що сказав Байден про Трампа

CNN пише, що заява Байдена про Трампа є одною з найжорсткіших щодо його ймовірного конкурента на президентських виборах у 2024 році.

Байден сказав, що коментарі Трампа послали «небезпечний і шокуючий» сигнал і є схилянням перед Путіним.

Ви можете уявити, щоб колишній президент Сполучених Штатів це сказав? Це почув увесь світ. Найгірше те, що він має на увазі — сказав Байден.

За словами особи, обізнаної з цим питанням, коли Байден почув про слова Трампа, то був шокований. Пізніше він оприлюднив заяву, в якій засудив ці настрої.

Жоден інший президент у нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це якомога чіткіше: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це тупо. Це соромно. Це небезпечно. Це не по-американськи,  — сказав Байден.

Байден присвятив значну частину своєї промови допомозі Україні, критикуючи Трампа за зауваження, яке підриває давні цінності США.

Коли Америка дає слово, це щось означає. Коли ми беремо зобов’язання, ми їх дотримуємося, а НАТО — це священне зобов’язання, — сказав Байден.

Що сказав Трамп про НАТО

Виступаючи 10 лютого на мітингу в Південній Кароліні, Трамп сказав, що заохочуватиме Росію робити «все, що вони захочуть» з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону.

Він відзначив, що одного разу "один із президентів великої країни" запитав його, чи будуть США, як й раніше, захищати їх від російського вторгнення, якщо вони "не заплатять".

Ні, я б не став вас захищати. Насправді я б заохочував їх (росіян, — ред.) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти маєш платити за рахунками.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

експрезидент США

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп погрожував НАТО російською атакою у разі несплати "рахунків" — BBC
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Жахливо й ненормально. Білий дім відповів на погрози Трампа країнам НАТО
Дональд Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висунув НАТО жорстку вимогу щодо України
Дональд Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?