Президент США Джо Байден різко розкритикував Дональда Трампа після того, як колишній президент заявив, що заохочуватиме Росію атакувати країни, які не виконують своїх зобов’язань перед НАТО.

Що сказав Байден про Трампа

CNN пише, що заява Байдена про Трампа є одною з найжорсткіших щодо його ймовірного конкурента на президентських виборах у 2024 році.

Байден сказав, що коментарі Трампа послали «небезпечний і шокуючий» сигнал і є схилянням перед Путіним.

Ви можете уявити, щоб колишній президент Сполучених Штатів це сказав? Це почув увесь світ. Найгірше те, що він має на увазі — сказав Байден. Поширити

За словами особи, обізнаної з цим питанням, коли Байден почув про слова Трампа, то був шокований. Пізніше він оприлюднив заяву, в якій засудив ці настрої.

Жоден інший президент у нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це якомога чіткіше: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це тупо. Це соромно. Це небезпечно. Це не по-американськи, — сказав Байден. Поширити

Байден присвятив значну частину своєї промови допомозі Україні, критикуючи Трампа за зауваження, яке підриває давні цінності США.

Коли Америка дає слово, це щось означає. Коли ми беремо зобов’язання, ми їх дотримуємося, а НАТО — це священне зобов’язання, — сказав Байден. Поширити

Що сказав Трамп про НАТО

Виступаючи 10 лютого на мітингу в Південній Кароліні, Трамп сказав, що заохочуватиме Росію робити «все, що вони захочуть» з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону.

Він відзначив, що одного разу "один із президентів великої країни" запитав його, чи будуть США, як й раніше, захищати їх від російського вторгнення, якщо вони "не заплатять".