Президент США Джо Байден різко розкритикував Дональда Трампа після того, як колишній президент заявив, що заохочуватиме Росію атакувати країни, які не виконують своїх зобов’язань перед НАТО.
Що сказав Байден про Трампа
CNN пише, що заява Байдена про Трампа є одною з найжорсткіших щодо його ймовірного конкурента на президентських виборах у 2024 році.
Байден сказав, що коментарі Трампа послали «небезпечний і шокуючий» сигнал і є схилянням перед Путіним.
За словами особи, обізнаної з цим питанням, коли Байден почув про слова Трампа, то був шокований. Пізніше він оприлюднив заяву, в якій засудив ці настрої.
Байден присвятив значну частину своєї промови допомозі Україні, критикуючи Трампа за зауваження, яке підриває давні цінності США.
Що сказав Трамп про НАТО
Виступаючи 10 лютого на мітингу в Південній Кароліні, Трамп сказав, що заохочуватиме Росію робити «все, що вони захочуть» з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону.
Він відзначив, що одного разу "один із президентів великої країни" запитав його, чи будуть США, як й раніше, захищати їх від російського вторгнення, якщо вони "не заплатять".
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