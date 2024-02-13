Колишній лідер США Дональд Трамп хоче, щоб НАТО надавав Україні допомогу для війни проти РФ на рівні з офіційним Вашингтоном.
Трамп хоче посилення допомоги для України
Скандальний експрезидент США почав скаржитися на те, що допомога Штатів для Києва є набагато більшою, аніж допомога інших членів НАТО.
За словами Дональда Трампа, Вашингтон допомагає Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, аніж Альянс.
Трамп стверджує, що він зміг посилити НАТО
Колишній американський лідер продовжує переконувати, що за період свого президентства зробив НАТО "сильним", адже саме тоді, які відомо, він примусив членів блоку платити більше, щоб досягти цільових показників оборонних витрат у 2 відсотки ВВП.
Як стверджує Дональд Трамп, тоді “гроші потекли рікою”.
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