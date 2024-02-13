Трамп висунув НАТО жорстку вимогу щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп висунув НАТО жорстку вимогу щодо України

Дональд Трамп
Джерело:  online.ua

Колишній лідер США Дональд Трамп хоче, щоб НАТО надавав Україні допомогу для війни проти РФ на рівні з офіційним Вашингтоном.

Трамп хоче посилення допомоги для України

Скандальний експрезидент США почав скаржитися на те, що допомога Штатів для Києва є набагато більшою, аніж допомога інших членів НАТО.

За словами Дональда Трампа, Вашингтон допомагає Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, аніж Альянс.

У нас немає нікого (при владі), кого б вони поважали, і вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми. Неправильно, НАТО має платити на рівні з нами, і зараз. Вони зроблять це, якщо їх правильно попросити. Якщо ні, тоді Америка передусім.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Допис Дональда Трампа
Фото: скриншот

Трамп стверджує, що він зміг посилити НАТО

Колишній американський лідер продовжує переконувати, що за період свого президентства зробив НАТО "сильним", адже саме тоді, які відомо, він примусив членів блоку платити більше, щоб досягти цільових показників оборонних витрат у 2 відсотки ВВП.

Як стверджує Дональд Трамп, тоді “гроші потекли рікою”.

Коли я сказав 20 країнам, які не платили свою справедливу частку, що вони повинні платити, і сказав, що без цього ви не матимете військового захисту США, гроші потекли рікою. Після стількох років, коли США оплачували рахунки, це було прекрасне видовище. Але тепер, коли мене немає, щоб сказати: "Ви повинні платити", вони знову взялися за старе, — додав колишній Президент США.

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