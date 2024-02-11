У Білому домі розкритикували заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що він заохотить Росію вторгатися в членів НАТО, якщо вони не виконають своїх зобов’язань щодо витрат на оборону.

Заява Білого дому щодо погроз Трампа

Речник Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував заяви Дональда Трампа.

Заохочувати вторгнення кривавих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і ненормальним — і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку вдома. Завдяки досвідченому керівництву президента Байдена НАТО стало найбільшим і найважливішим за всю історію існування. Ендрю Бейтс Речник Білого дому

Що сказав Дональд Трамп

Під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні Трамп сказав, що НАТО було «розгромлене», поки він не прийшов і не змусив членів «платити».

Коли європейський лідер на неназваному засіданні НАТО запитав, чи захистять США їх, якщо вони будуть атакованими, Трамп сказав, що сказав би Росії робити «все, що вони хочуть» з тими, хто не виконує своїх зобов’язань.

Trump: One of the presidents of a big country stood up and said, Well, sir, if we don't pay and were attacked by Russia, will you protect us? I said.. No I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. pic.twitter.com/2RPVDFZIXy — Acyn (@Acyn) February 10, 2024

Як відомо, багато членів НАТО не виконують зобов’язання 2014 року інвестувати 2% валового внутрішнього продукту в оборону.

За час президентства, Трамп тиснув на країни-члени НАТО, щоб вони збільшили свої оборонні бюджети.

Посадовці НАТО останнім часом стурбовані тим, що Трамп може повернутися до Білого дому. Він наближається до висунення від Республіканської партії на президентські вибори в США у листопаді 2024 року.