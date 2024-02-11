Жахливо й ненормально. Білий дім відповів на погрози Трампа країнам НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

Жахливо й ненормально. Білий дім відповів на погрози Трампа країнам НАТО

Дональд Трамп
Джерело:  Bloomberg

У Білому домі розкритикували заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що він заохотить Росію вторгатися в членів НАТО, якщо вони не виконають своїх зобов’язань щодо витрат на оборону.

Заява Білого дому щодо погроз Трампа

Речник Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував заяви Дональда Трампа.

Заохочувати вторгнення кривавих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і ненормальним — і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку вдома. Завдяки досвідченому керівництву президента Байдена НАТО стало найбільшим і найважливішим за всю історію існування.

Ендрю Бейтс

Ендрю Бейтс

Речник Білого дому

Що сказав Дональд Трамп

Під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні Трамп сказав, що НАТО було «розгромлене», поки він не прийшов і не змусив членів «платити».

Коли європейський лідер на неназваному засіданні НАТО запитав, чи захистять США їх, якщо вони будуть атакованими, Трамп сказав, що сказав би Росії робити «все, що вони хочуть» з тими, хто не виконує своїх зобов’язань.

Як відомо, багато членів НАТО не виконують зобов’язання 2014 року інвестувати 2% валового внутрішнього продукту в оборону.

За час президентства, Трамп тиснув на країни-члени НАТО, щоб вони збільшили свої оборонні бюджети.

Посадовці НАТО останнім часом стурбовані тим, що Трамп може повернутися до Білого дому. Він наближається до висунення від Республіканської партії на президентські вибори в США у листопаді 2024 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп закликає Сенат не голосувати за проєкт допомоги Україні
Дональд Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У ЄС готуються до торгового конфлікту з адміністрацією Трампа — Bloomberg
Дональд Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп погрожував НАТО російською атакою у разі несплати "рахунків" — BBC
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?