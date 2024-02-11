Ужасно и ненормально. Белый дом ответил на угрозы Трампа странам НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Ужасно и ненормально. Белый дом ответил на угрозы Трампа странам НАТО

Дональд Трамп
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Источник:  Bloomberg

В Белом доме подвергли критике заявление экспрезидента США Дональда Трампа о том, что он поощрит Россию вторгаться в членов НАТО, если они не выполнят своих обязательств по расходам на оборону.

Заявление Белого дома после угроз Трампа

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс подверг критике заявления Дональда Трампа.

Поощрять вторжение кровавых режимов в наши ближайшие союзники ужасно и ненормально — и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику дома. Благодаря опытному руководству президента Байдена НАТО стало самым большим и важным за всю историю существования.

Эндрю Бейтс

Эндрю Бейтс

Спикер Белого дома

Что сказал Дональд Трамп

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп сказал, что НАТО было "разгромлено", пока он не пришел и не заставил членов "платить".

Когда европейский лидер на неназванном заседании НАТО спросил, защитят ли США их, если они будут атакованы, Трамп сказал, что сказал бы России делать «все, что они хотят» с теми, кто не выполняет своих обязательств.

Как известно, многие члены НАТО не выполняют обязательства 2014 года инвестировать 2% валового внутреннего продукта в оборону.

За время президентства Трамп давил на страны-члены НАТО, чтобы они увеличили свои оборонные бюджеты.

Чиновники НАТО в последнее время обеспокоены тем, что Трамп может вернуться в Белый дом. Он подходит к выдвижению от Республиканской партии на президентские выборы в США в ноябре 2024 года.

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