Трамп угрожал НАТО российской атакой в случае неуплаты "счетов" – BBC

Дональд Трамп в должности президента США угрожал странам-членам НАТО поощрять Россию "делать все, что ей вздумается" с ними, если те не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать мало платящих союзников по НАТО

Во время митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что НАТО, до начала его президентства, якобы, было банкротом. В частности, он отказывал в защите союзникам от теоретической угрозы, если они будут отказываться оплачивать "счета".

Он отметил, что однажды "один из президентов большой страны" спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от российского вторжения, если они "не заплатят".

Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их делать все, что им вздумается. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам, — заявил Трамп. Дональд Трамп Бывший президент США

Следует объяснить, что в основе НАТО существует принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на всех членов Альянса.

В течение многих лет, как пишет издание, Трамп неверно описывал систему финансирования НАТО. Страны-члены стремятся тратить не менее 2% ВВП на военные расходы, и большинство стран не достигают этой цели.

Однако 2 процента считаются лишь ориентировочным показателем, и не существует "счетов", которые члены Альянса не оплачивают, — объясняет издание. Поделиться

Белый дом, со своей стороны, назвал слова Трампа "шокирующими и безумными". В частности, напомнил об усилиях действующего президента Джо Байдена по укреплению НАТО.

Что известно о финансовых обязательствах НАТО

В 2014 году, после аннексии Россией украинского Крымского полуострова, страны НАТО договорились прекратить сокращение расходов, осуществленных после холодной войны, и перейти к выделению 2% своего ВВП на оборону до 2024 года.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп обеспокоил западных союзников, предупредив, что Соединенные Штаты под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств перед НАТО и станут на защиту только тех стран, которые выполнят установленный альянсом показатель в 2%.

По состоянию на 2022 год, по данным НАТО, семь из 31 страны-члена Альянса выполняли это обязательство по сравнению с тремя в 2014 году. Вторжение России в Украину в 2022 году привело к увеличению военных расходов некоторых членов НАТО.