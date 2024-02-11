Трамп погрожував НАТО російською атакою у разі несплати "рахунків" — BBC

Дональд Трамп на посаді президента США погрожував країнам-членам НАТО заохочувати Росію "робити все, що їй заманеться" з ними, якщо ті не виконують фінансові зобов'язання перед Альянсом.

Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО, які мало платять

Під час мітингу в Південній Кароліні, Трамп заявив, що НАТО, до початку його президентство, нібито, було банкрутом. Зокрема він відмовляв у захисті союзникам від теоретичної загрози, якщо вони відмовлятимуться оплачувати "рахунки".

Він відзначив, що одного разу "один із президентів великої країни" запитав його, чи будуть США, як й раніше, захищати їх від російського вторгнення, якщо вони "не заплатять".

Ні, я б не став вас захищати. Насправді я б заохочував їх (росіян, — ред.) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти маєш платити за рахунками, — заявив Трамп. Дональд Трамп Колишній президент США

Варто пояснити, що в основі НАТО існує принцип колективної оборони, відповідно до якого, напада на одного з союзників розглядається як напад на всіх членів Альянсу.

Протягом багатьох років, як пише видання, Трамп невірно описував систему фінансування НАТО. Країни-члени прагнуть витрачати щонайменше 2% ВВП на військові витрати, і більшість країн не досягає цієї мети.

Однак 2 відсотки вважаються лише орієнтовним показником, і не існує "рахунків", які якісь члени Альянсу не оплачують, — пояснює видання. Поширити

Білий дім, зі свого боку, назвав слова Трампа "шокуючими й божевільними". Зокрема нагадав про зусилля чинного президента Джо Байдена щодо зміцнення НАТО.

Що відомо про фінансові забовʼязання НАТО

У 2014 році, після анексії Росією українського Кримського півострова, країни НАТО домовилися припинити скорочення витрат, які вони здійснили після холодної війни, і перейти до виділення 2% свого ВВП на оборону до 2024 року.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп занепокоїв західних союзників, попередивши, що Сполучені Штати під його керівництвом можуть відмовитися від своїх договірних зобов'язань перед НАТО і стануть на захист лише тих країн, які виконають встановлений альянсом показник у 2%.

Станом на 2022 рік, за даними НАТО, сім з 31 країни-члена Альянсу виконували це зобов'язання — порівняно з трьома у 2014 році. Вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до збільшення військових витрат деяких членів НАТО.