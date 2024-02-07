В ЄС вже готуються до конфлікту у торгівлі з адміністрацією Дональда Трампа у разі його перемоги на президентських виборах в США.

Що відомо про очікування ЄС у відносинах зі США у разі перемоги Трампа на виборах

Журналісти видання зазначають, що стиль екпрезидента США та ключового претендента на участь у виборах від Республіканської партії стає дедалі агресивнішим.

Зокрема, через це керівництво країн ЄС визнає, що у разі перемоги на виборах адміністрація Трампа буде здійснювати односторонні заходи у примусовому порядку, спрямовані проти ЄС.

У матеріалі видання зазначається, що у Трампа вже розробляють широкий спектр заходів, спрямований проти країн ЄС.

Зокрема, з боку адміністрації Трампа можуть бути введені 10% мита на широкий спектр європейських товарів, а також можливі контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги, що неявно переслідують американські технологічні компанії.

У минулому Трамп вже публічно ставив під сумнів гарантії європейської безпеки, називаючи при цьому офіційний Брюссель "пекельною дірою". Він також критикував роботу Світової організації торгівлі.

Обидві сторони все ще розходяться в думках щодо тарифів, запроваджених Трампом на сталь і алюміній у ЄС під час його першого президентського терміну, посилаючись на міркування національної безпеки США.

Євросоюз відповів власними контрзаходами і 2021 року уклав тимчасове перемир'я з президентом Джо Байденом.

Що відомо про позицію ЄС

У Брюсселі заявляють про несправедливість поточної ситуації у торгових відносинах з Вашингтоном, зазначаючи, що європейські експортери щороку сплачують більше 350 млн доларів у вигляді мита.

При цьому у ЄС не наважуються повторно вводити мита на товари зі США через побоювання, ще це тільки підтримає рейтинг та риторику Трампа під час передвиборчої кампанії.

У той же час радники Трампа звертають увагу на те, що протягом трьох останніх років дефіцит торгівлі США із ЄС перевищував 200 млрд доларів, що на їхню думку, є несправедливою торгівельною практикою.

Також зазначається, що німецькі політики та урядовці вже проводять зустрічі із представниками Республіканської партії та близькими до Трампа особами, прагнучи домогтись більш передбачуваних відносин.

Раніше Бербок заявляла, що Європа має бути готова працювати з Трампом, якщо він переможе на виборах. За її словами, було б наївно не підготуватися до такого результату.

Хоча риторика Байдена може бути більш примирливою, ніж риторика Трампа, а його союз з ЄС з питання України допоміг відновити трансатлантичні відносини, чиновники Євросоюзу, як і раніше, усвідомлюють, що його торговельна політика все ще має багато спільного з підходом його попередника "Америка перш за все".

Європейців, зокрема, вразила програма Байдена з субсидування "зелених" технологій вартістю понад 390 млрд доларів, яка дає компаніям стимул переносити інвестиції з Європи до США.

Між тим канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрито підтримав переобрання Джо Байдена на посту президента.

Трамп, навпаки, виступає за "великий розкол" у США, який також буде поганий для Німеччини. Нинішній президент кращий, тому я хочу, щоб його переобрали, - зазначає Шольц. Поширити

Генеральний директор Deutsche Boerse AG Теодор Веймер заявив про можливе повернення Трампа, що Європа може тільки сподіватися, що законодавча система США матиме сильні стримування і противаги.