В ЕС уже готовятся к конфликту в торговле с администрацией Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США.

Что известно об ожиданиях ЕС в отношениях с США в случае победы Трампа на выборах

Журналисты издания отмечают, что стиль экспрезидента США и ключевого претендента на участие в выборах от Республиканской партии становится все более агрессивным.

В частности, поэтому руководство стран ЕС признает, что в случае победы на выборах администрация Трампа будет осуществлять односторонние мероприятия в принудительном порядке, направленные против ЕС.

В материале издания отмечается, что в Трампе уже разрабатывается широкий спектр мероприятий, направленных против стран ЕС.

В частности, со стороны администрации Трампа могут быть введены 10% пошлины на широкий спектр европейских товаров, а также возможные контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги, неявно преследуемые американскими технологическими компаниями.

В прошлом Трамп уже публично ставил под сомнение гарантии европейской безопасности, называя при этом официальный Брюссель "адской дырой". Он также критиковал работу Всемирной торговой организации.

Обе стороны все еще расходятся во мнениях по тарифам, введенным Трампом на сталь и алюминий в ЕС во время его первого президентского срока, ссылаясь на соображения национальной безопасности США.

Евросоюз ответил собственными контрмерами и в 2021 году заключил временное перемирие с президентом Джо Байденом.

Что известно о позиции ЕС

В Брюсселе заявляют о несправедливости текущей ситуации в торговых отношениях с Вашингтоном, отмечая, что европейские экспортеры ежегодно платят более 350 млн. долларов в виде пошлины.

При этом в ЕС не решаются повторно вводить пошлины на товары из США из-за опасений, еще только поддержит рейтинг и риторику Трампа во время предвыборной кампании.

В то же время советники Трампа обращают внимание на то, что за последние три года дефицит торговли США с ЕС превышал 200 млрд долларов, что по их мнению, является несправедливой торговой практикой.

Также отмечается, что немецкие политики и члены правительства уже проводят встречи с представителями Республиканской партии и близкими к Трампу лицами, стремясь добиться более предполагаемых отношений.

Ранее Бербок заявляла, что Европа должна быть готова работать с Трампом, если победит на выборах. По ее словам, было бы наивно не подготовиться к такому результату.

Хотя риторика Байдена может быть более примирительной, чем риторика Трампа, а его союз с ЕС по вопросу Украины помог восстановить трансатлантические отношения, чиновники Евросоюза по-прежнему осознают, что его торговая политика все еще имеет много общего с подходом его предшественника. всего".

Европейцев, в частности, поразила программа Байдена по субсидированию "зеленых" технологий стоимостью более 390 млрд долларов, которая дает компаниям стимул переносить инвестиции из Европы в США.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц открыто поддержал переизбрание Джо Байдена на посту президента.

Трамп, напротив, выступает за "большой раскол" в США, который также будет плох для Германии. Нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали, – отмечает Шольц. Поделиться

Генеральный директор Deutsche Boerse AG Теодор Веймер заявил о возможном возвращении Трампа, что Европа может только надеяться, что законодательная система США будет иметь сильные сдерживания и противовесы.