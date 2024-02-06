Суд лишил Трампа президентского иммунитета по делу о захвате Капитолия

У бывшего президента Дональда Трампа нет иммунитета от судебного преследования за преступления, которые он совершил во время своего президентства с целью изменения результатов выборов 2020 года, заявил 6 февраля федеральный апелляционный суд.
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Это решение является серьезным ударом по ключевой линии защиты Трампа по делу о подрыве федеральных выборов, возбужденном против него специальным советником Джеком Смитом. Бывший президент утверждал, что поведение, которое ему инкриминировал Смит, было частью его официальных обязанностей в должности президента, а значит, защищает его от уголовной ответственности.
Решение коллегии из трех судей было единогласно. В состав коллегии из трех судей, вынесшей решение во вторник, вошли двое судей, Джо Мишель Чайлдс и Флоренс Пен, назначенных Джо Байденом, и Карен ЛеКрафт Хендерсон, назначенная Джорджем Бушем-младшим.
Команда Трампа может обжаловать это решение непосредственно в Верховном суде или сначала попросить пересмотр en banc в апелляционном суде, что означает повторное рассмотрение дела.
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В частности, Трамп дерзко заявил, что "лишь дурак или радикальный левый демократ проголосует за ужасный законопроект о границе".
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