Суд лишил Трампа президентского иммунитета по делу о захвате Капитолия

У бывшего президента Дональда Трампа нет иммунитета от судебного преследования за преступления, которые он совершил во время своего президентства с целью изменения результатов выборов 2020 года, заявил 6 февраля федеральный апелляционный суд.

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Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми защитными механизмами любого другого уголовного обвиняемого. Но любой иммунитет исполнительной власти, который мог защищать его во время пребывания на посту президента, больше не защищает его от этого уголовного преследования, говорится в заявлении суда.

Это решение является серьезным ударом по ключевой линии защиты Трампа по делу о подрыве федеральных выборов, возбужденном против него специальным советником Джеком Смитом. Бывший президент утверждал, что поведение, которое ему инкриминировал Смит, было частью его официальных обязанностей в должности президента, а значит, защищает его от уголовной ответственности.

Решение коллегии из трех судей было единогласно. В состав коллегии из трех судей, вынесшей решение во вторник, вошли двое судей, Джо Мишель Чайлдс и Флоренс Пен, назначенных Джо Байденом, и Карен ЛеКрафт Хендерсон, назначенная Джорджем Бушем-младшим.

Команда Трампа может обжаловать это решение непосредственно в Верховном суде или сначала попросить пересмотр en banc в апелляционном суде, что означает повторное рассмотрение дела.

Было бы поразительным парадоксом, если бы президент, единственный наделенный конституционной обязанностью «заботиться о том, чтобы законы точно выполнялись», был единственным должностным лицом, способным безнаказанно нарушать эти законы, — написали судьи. Поделиться

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В частности, Трамп дерзко заявил, что "лишь дурак или радикальный левый демократ проголосует за ужасный законопроект о границе".