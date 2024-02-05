Дональд Трамп еще до начала президентских выборов в США уже дал указание представителям Республиканской партии в Палате представителей блокировать одобрение вопроса о финансировании помощи Украине.
Что известно о попытках Трампа не допустить одобрения помощи Украине
По информации журналистов издания, хотя в Сенате могут одобрить пакет законопроектов, включая финансирование помощи Украине, позиция представителей Республиканской партии в Палате представителей остается неизменной.
По словам Джека Уотлинаг из Королевского института Вооруженных сил, ситуация с дефицитом боеприпасов у украинских военных уже привела к росту потерь.
При этом говорится, что командование ВСУ не может проводить планирование, не зная, когда поступят новые партии боеприпасов.
Кроме этого отмечается, что нехватка боеприпасов влияет на желание добровольцев привлекаться в ряды украинских защитников.
Однако одной из самых положительных новостей для Украины за последнее время, как отмечается в материале, стало одобрение ЕС в выделении 50 млрд евро в рамках программы помощи Ukraine Facility.
Авторы материала подчеркивают, что оборонная промышленность пока не готова перекрыть нехватку помощи Украине со стороны США.
Чем угрожает Украине прекращение помощи со стороны США
Отмечается, что, по меньшей мере, вторая половина этого года будет очень опасной для Украины.
Уотлинг считает, что последствия нехватки боеприпасов сначала будут ощущаться медленно, а затем ситуация будет стремительно развиваться. Он предупреждает, что "когда последствия станут очень очевидными, будет уже поздно".
В прошлом году республиканцы потребовали, чтобы военная помощь Украине была связана с новыми мерами и деньгами на охрану границ в США и демократы согласились.
Авторы публикации отмечают, что Трампу самостоятельно не удалось сделать ничего из этого.
В частности, согласие представителей Республиканской партии в Палате представителей выполнять требования Трампа является ключевым.
Победы Трампа на президентских праймериз убедили большинство республиканцев в том, что они должны еще более рабски подчиняться.
Если он продолжит требовать, чтобы никакая помощь Украине не проходила через Конгресс, республиканцы в Палате представителей почти точно выполнят его требование.
Аналитики считают, что даже сейчас Путин использует любую возможность, чтобы уладить то, что вышло из-под контроля его Трампа.
В российских школьных учебниках поддерживается излюбленная теория заговора Трампа о том, что президентские выборы в США в 2020 году были украдены.
Путин сделал долгосрочную ставку на Трамп.
Если в последний момент Конгресс не изменит свое мнение, эта ставка может наконец-то оправдаться - на полях сражений в Украине.
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