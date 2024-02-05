Дональд Трамп еще до начала президентских выборов в США уже дал указание представителям Республиканской партии в Палате представителей блокировать одобрение вопроса о финансировании помощи Украине.

Что известно о попытках Трампа не допустить одобрения помощи Украине

По информации журналистов издания, хотя в Сенате могут одобрить пакет законопроектов, включая финансирование помощи Украине, позиция представителей Республиканской партии в Палате представителей остается неизменной.

В результате становится все менее вероятным, что военная помощь Украине пройдет через конгресс в ближайшие месяцы – или даже в этом году. Последствия такого решения могут быть катастрофическими. Украина уже страдает от нехватки боеприпасов – в частности, артиллерийских снарядов. В этом году эта проблема станет еще острее, что приведет к все более опасным последствиям, - говорится в материале издания. Поделиться

По словам Джека Уотлинаг из Королевского института Вооруженных сил, ситуация с дефицитом боеприпасов у украинских военных уже привела к росту потерь.

При этом говорится, что командование ВСУ не может проводить планирование, не зная, когда поступят новые партии боеприпасов.

Кроме этого отмечается, что нехватка боеприпасов влияет на желание добровольцев привлекаться в ряды украинских защитников.

Однако одной из самых положительных новостей для Украины за последнее время, как отмечается в материале, стало одобрение ЕС в выделении 50 млрд евро в рамках программы помощи Ukraine Facility.

Авторы материала подчеркивают, что оборонная промышленность пока не готова перекрыть нехватку помощи Украине со стороны США.

Чем угрожает Украине прекращение помощи со стороны США

Отмечается, что, по меньшей мере, вторая половина этого года будет очень опасной для Украины.

Уотлинг считает, что последствия нехватки боеприпасов сначала будут ощущаться медленно, а затем ситуация будет стремительно развиваться. Он предупреждает, что "когда последствия станут очень очевидными, будет уже поздно".

Трампа и его сторонников из Республиканской партии это, похоже, не волнует. Они, очевидно, готовы рискнуть победой России – если это хоть немного повысит шансы Трампа победить президента Джо Байдена в ноябре. Некоторое нежелание республиканцев принять новую помощь Украине вызвано искренним скептицизмом по поводу конфликта. Но в большинстве случаев это просто отказ Трампа дать Байдену то, что выглядит как "победа" перед президентскими выборами, - отмечают авторы публикации. Поделиться

В прошлом году республиканцы потребовали, чтобы военная помощь Украине была связана с новыми мерами и деньгами на охрану границ в США и демократы согласились.

Но Трамп и республиканцы отказываются принимать "да" за ответ. Очевидно, Трамп хочет выдвинуть идею о том, что Байден руководил хаосом и провалом – от южной границы до Кабула и Киева. Если свобода Украины и безопасность Европы станут сопутствующим ущербом в стремлении Трампа вернуть Белый дом, бывший президент, похоже, сочтет это ценой, которую стоит заплатить. Возможно даже, что он будет рад украинскому поражению – если оно состоится как раз до президентских выборов и позволит ему разнести в пух и прах свои любимые утверждения о слабости и провале администрации Байдена, – говорится в материале. Поделиться

Авторы публикации отмечают, что Трампу самостоятельно не удалось сделать ничего из этого.

В частности, согласие представителей Республиканской партии в Палате представителей выполнять требования Трампа является ключевым.

Победы Трампа на президентских праймериз убедили большинство республиканцев в том, что они должны еще более рабски подчиняться.

Если он продолжит требовать, чтобы никакая помощь Украине не проходила через Конгресс, республиканцы в Палате представителей почти точно выполнят его требование.

Президент России Владимир Путин, вероятно, не может поверить в свою удачу. Вот только в некотором смысле это не удача, а расплата за долгосрочные российские инвестиции. Трамп называет обвинение в том, что Кремль работал, чтобы добиться его избрания в 2016 году "мистификацией России". Но существует множество доказательств вмешательства Москвы, направленного в пользу Трампа, – подчеркивают аналитики. Поделиться

Аналитики считают, что даже сейчас Путин использует любую возможность, чтобы уладить то, что вышло из-под контроля его Трампа.

В российских школьных учебниках поддерживается излюбленная теория заговора Трампа о том, что президентские выборы в США в 2020 году были украдены.

Путин сделал долгосрочную ставку на Трамп.

Если в последний момент Конгресс не изменит свое мнение, эта ставка может наконец-то оправдаться - на полях сражений в Украине.